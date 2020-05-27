Twitter маркировал посты Трампа о голосовании по почте как недостоверные. Тот обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы

Twitter маркировал как содержащие недостоверную информацию два поста президента США Дональда Трампа о возможных фальсификациях при голосовании по почте. Тот обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную гонку.

В твитах, о которых идет речь, Трамп критиковал предложение губернатора Калифорнии провести голосование на выборах президента по почте. По мнению американского лидера, «почтовые ящики будут разграблены, избирательные бюллетени — подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем».

Соцсеть отметила посты гиперссылкой со словами «Узнайте факты о голосовании по почте». При переходе по ней пользователь может увидеть подборку фактов и твитов со статьями, содержащих противоположное утверждениям Трампа мнение. В Twitter объяснили, что таким образом стремятся «обеспечить дополнительный контекст вокруг избирательных бюллетеней».

Президент США, в свою очередь, обвинил соцсеть по вмешательстве в избирательную кампанию и попытке подавить свободу слова. «Они говорят, что мое заявление о голосовании по почте, которое приведет к массовой коррупции и фальсификации, неверно, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми CNN и Washington Post», — написал президент.