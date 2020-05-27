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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Глава Дагестана заявил о «переломе» ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе
Власти Дагестана планируют рассмотреть вопрос о смягчении ограничений, действующих в регионе из-за пандемии коронавируса, потому что в регионе произошел «перелом» по ситуации с заболеваемостью. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 24».
«Люди себя чувствуют уверенно, понимают, что перелом произошел. Сегодня мы понимаем, что происходит, контролируем ситуацию», — сказал он (цитата по РБК). По словам Васильева, власти попросили вынести вопрос на селекторное совещание штаба по борьбе с инфекцией, которое пройдет 28 мая.
Васильев отметил позитивную динамику по борьбе с коронавирусом в регионе и напомнил, что за последние сутки было выявлено 89 заболевших COVID-19 и 456 выздоровевших. «То есть, усилия врачей и специалистов не проходят даром. У нас за сутки 2612 тестов, еще недавно нам это казалось невероятным, но мы понимаем, что в ближайшее время выйдем на ту самую цифру в три тысячи тестов в сутки», — заявил он.
Дагестан находится на пятом месте среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом. Там число пациентов с COVID-19 за все время пандемии – 4294, 118 человек скончались, 3809 выздоровели. В середине мая в республике обнаружили нехватку лекарств и тестов. Президент Владимир Путин из-за ситуации поручил МЧС, Минобороны и Минздраву оказать дополнительную поддержку Дагестану в борьбе с коронавирусом.