Минпромторг: в России решили проблему нехватки средств защиты, но остается дефицит респираторов

Каждые сутки в России производят 225 тысяч защитных костюмов и до 10 миллионов масок, поэтому недостатка средств защиты сегодня нет, сообщил «Коммерсанту» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, ежедневно в стране выпускают около 6,5 млн масок вместо норматива в 1,5 млн, больше 2 млн многоразовых масок производят в регионах, а еще свыше 1,4 млн выпускают подведомственные ФСИН учреждения. Также около 300 миллионов масок в апреле и мае были импортированы из Китая.

Защитные костюмы же изготавливают почти 50 предприятий в стране, с конца марта производство увеличилось больше чем на 200 тысяч в сутки. В апреле Китай поставил в Россию 4 млн костюмов, еще 3 млн ожидаются в мае. Таким образом, спрос на средства защиты в министерстве считают удовлетворенным

«Если местные власти правильно рассчитывают потребности и направляют нам реалистичные заявки, то дефицита костюмов в регионах быть не должно»,

— утверждает Евтухов. Однако, по его словам, в стране остается небольшой дефицит респираторов. В Минпромторге при этом заверяют, что благодаря поставкам из Китая скоро проблема будет решена.

Из-за пандемии коронавируса и введенного в некоторых регионах России масочного режима увеличился спрос на средства индивидуальной защиты. Медики неоднократно заявляли об их нехватке, а жители субъектов жаловалось на их стоимость. Минпромторг утверждал, что в скором времени маски станут дешевле, но прежние цены вернутся только после окончания эпидемии. ФАС на прошлой неделе отчиталась о стабилизации цен на маски.