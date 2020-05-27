МВД: пострадавших от домашнего насилия не будут наказывать за нарушение режима самоизоляции

Пострадавших от домашнего насилия, нарушивших режим самоизоляции, не будут за это привлекать к ответственности. С ответом МВД на обращение некоммерческих организаций ознакомился «Коммерсант».

Документ направили правительству и главам регионов девять НКО. Авторы обращения просили в том числе разъяснить полицейским «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших», а также не привлекать к ответственности нарушителей карантина и самоизоляции, которые пострадали от домашнего насилия.

В МВД рассказали, что полицейские посещают людей, стоящих на профилактических учетах, опрашивают родственников и соседей об их поведении во время режима самоизоляции. Среди мер — также доведение до пострадавших информации о службах соцподдержки и разъяснительная работа.

Адвокат Мари Давтян, комментируя ответ МВД, отметила, что НКО, работающие с пострадавшими, «на практике не почувствовали» реализацию описанных в документе мер. «По крайней мере, говоря о Москве и Московской области, я могу сказать, что сотрудники полиции при обращениях говорят, что они заняты контролем за изоляцией и карантином», — сообщила она.

Ранее в МВД заявляли о снижении на 9% случаев домашнего насилия за апрель по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что с начала эпидемии коронавируса в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза. Депутат Госдумы Оксана Пушкина и другие авторы законопроекта о борьбе с домашним насилием также просили вице-премьера Татьяну Голикову утвердить дополнительные механизмы для защиты его жертв.