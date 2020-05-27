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№ 54 от 27 мая 2020

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Что произошло за ночь 27 мая. Коротко

Общество426

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  • Экс-глава Чувашии, призывавший «мочить» журналистов и заставивший прыгать пожарного, подал в суд на Путина. Президент в конце января отправил Михаила Игнатьева в отставку «в связи с утратой доверия». Теперь бывший глава республики пытается оспорить это решение в Верховном суде.
  • Жертв домашнего насилия, нарушивших режим самоизоляции, не станут привлекать к ответственности, заявили в МВД в ответ на обращение девяти НКО. Ведомство также заверило, что полиция «незамедлительно реагирует» на каждую жалобу о бытовом насилии, а пострадавших информируют о службах соцподдержки.
  • В Минпромторге заявили о решении проблемы нехватки средств защиты. По словам замминистра Виктора Евтухова, спрос на маски и защитные костюмы в России уже удовлетворен, но остается небольшой дефицит респираторов.
  • Власти Дагестана, занимающего пятое место в стране по заражениям COVID-19, рассматривают вопрос о смягчении ограничений. Глава республики Владимир Васильев уверен, что «перелом» с заболеваемостью в регионе уже произошел.
  • В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска. С 27 мая жителям других регионов придется заранее оформлять московские пропуска.

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Теги:
kb, домашнее насилие, чувашия, москва, дагестан, средства индивидуальной защиты, губернаторы, коронавирус
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