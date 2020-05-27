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№ 54 от 27 мая 2020

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Экс-глава Чувашии подал иск к Путину из-за своей отставки

Общество12

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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд к президенту Владимиру Путину. Заявление приняли к производству 21 мая. 

Таким образом Игнатьев хочет оспорить решение о своей досрочной отставке. Судебное заседание назначено на 30 июня. 

Путин отправил Игнатьева в отставку в конце января «в связи с утратой доверия». Экс-главу Чувашии стали критиковать после резких высказываний в адрес журналистов и скандала с вручением ключей сотруднику пожарной части.

Тогда чиновник заявил, что критикующих власть журналистов «надо мочить, как в народе говорят», а во время вручения пожарным новой техники он заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться за ключами. До отставки Игнатьева исключили из «Единой России».

Теги:
em, чувашия, путин, верховный суд, иск

Власти Севастополя разрешили гражданам выезжать из региона только при наличии доказательств необходимости поездки

Общество874

Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»

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После возобновления работы автовокзала в Севастополе выезд из региона без причины будет пресекаться. Об этом «Новой газете» сообщил глава местного депарартамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, выезд из региона на автобусе, поезде, электричке, личном автомобиле и других видах транспорта возможен только по уважительной причине. Ранее власти называли такие причины — рабочая необходимость, а также чрезвычайные жизненные обстоятельства, например смерть родственника. В соответствии с указами врио губернатора Севастополя, для въезда и выезда из региона нужно получить QR-код.

По словам Краснокутского, останавливать нарушителей будут патрули на постах, которые расположены на авто- и ж/д вокзалах в том числе на границе с Крымом. В состав патрулей входят представители полиции, росгвардиии, дружинники и ополченцы, пояснил глава депаратмента общественной безопасности региона. 

Штрафовать нарушителей не будут, отметил Краснокутский. Пресс-служба регионального правительства в релизе на официальном сайте утверждает, что «те люди, которые нарушат требования, будут привлечены к административной ответственности».

Севастополь не единственный регион, который из-за пандемии коронавируса перекрыл границы субъекта. Аналогичные меры ввели в Чечне, Крыму, Краснодарском крае и ряде других субъектов. В Мордовии, Нижегородской области и Удмурнии закрывали некоторые города и поселки. Несмотря на то, что власти полуострова обсуждают возможность запуск курортного сезона, в Крыму и Севастополе действуют платные обсерваторы. Точная дата отмены ограничений пока неизвестна.

Теги:
em, коронавирус, севастополь
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