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№ 54 от 27 мая 2020

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Росстат: число безработных за апрель увеличилось на 800 тысяч человек

Общество2

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За нерабочий апрель в России число безработных увеличилось более чем на 800 тысяч человек и достигло 4,3 млн. Об этом говорится в предварительной оценке Росстата по методике Международной организации труда (учитывает не только обратившихся за пособием).

Это составляет 5,8% рабочей силы. В качестве безработных в службе занятости населения, по данным Роструда, зарегистрированы 1,3 млн человек, из них 1,1 млн получали пособие. По отношению к апрелю прошлого года рост числа безработных в том же периоде в годовом выражении составил 21%, к марту этого года — 23,4%, отмечает РБК.

Апрель президент Владимир Путин объявил нерабочим в связи с пандемией коронавируса. По прогнозам Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек. Глава министерства Антон Котяков отмечал, что их число в мае-июне продолжит увеличиваться.

Теги:
россия, коронавирус, безработица, em

В России впервые выявили коронавирус у кошки. Ее поместили на карантин

Общество138

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В Москве коронавирус впервые обнаружили у кошки, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал, что пятилетнее животное его хозяин отнес в одну из московских ветклиник, после чего кошку направили во «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». Там у нее взяли пробы на коронавирус, и тест дал положительный результат. 

Кошку поместили на карантин по месту жительства хозяина. Был ли у него диагностирован коронавирус, не уточняется.

Россельхознадзор отмечает, что, по данным ВОЗ и OIE, пока нет доказательств возможности передачи коронавируса человеку от собак и кошек. «Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него — это эпидемиологический тупик», — объяснил Власов. 

Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом животных в других странах. Инфекция подтвердилась, в частности, у кошки в Бельгии (у хозяина симптомы COVID-19 появились до этого) и у двух животных в американском штате Нью-Йорк. Журнал The New England Journal of Medicine допускал возможность заражения кошек друг от друга, при этом болезнь у них может протекать бессимптомно. 

Теги:
em, россия, кошки, коронавирус
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