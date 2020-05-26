Росстат: число безработных за апрель увеличилось на 800 тысяч человек

За нерабочий апрель в России число безработных увеличилось более чем на 800 тысяч человек и достигло 4,3 млн. Об этом говорится в предварительной оценке Росстата по методике Международной организации труда (учитывает не только обратившихся за пособием).

Это составляет 5,8% рабочей силы. В качестве безработных в службе занятости населения, по данным Роструда, зарегистрированы 1,3 млн человек, из них 1,1 млн получали пособие. По отношению к апрелю прошлого года рост числа безработных в том же периоде в годовом выражении составил 21%, к марту этого года — 23,4%, отмечает РБК.

Апрель президент Владимир Путин объявил нерабочим в связи с пандемией коронавируса. По прогнозам Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек. Глава министерства Антон Котяков отмечал, что их число в мае-июне продолжит увеличиваться.