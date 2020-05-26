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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Росстат: число безработных за апрель увеличилось на 800 тысяч человек
За нерабочий апрель в России число безработных увеличилось более чем на 800 тысяч человек и достигло 4,3 млн. Об этом говорится в предварительной оценке Росстата по методике Международной организации труда (учитывает не только обратившихся за пособием).
Это составляет 5,8% рабочей силы. В качестве безработных в службе занятости населения, по данным Роструда, зарегистрированы 1,3 млн человек, из них 1,1 млн получали пособие. По отношению к апрелю прошлого года рост числа безработных в том же периоде в годовом выражении составил 21%, к марту этого года — 23,4%, отмечает РБК.
Апрель президент Владимир Путин объявил нерабочим в связи с пандемией коронавируса. По прогнозам Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек. Глава министерства Антон Котяков отмечал, что их число в мае-июне продолжит увеличиваться.
Теги:россия, коронавирус, безработица, em
В России впервые выявили коронавирус у кошки. Ее поместили на карантин
В Москве коронавирус впервые обнаружили у кошки, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).
Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал, что пятилетнее животное его хозяин отнес в одну из московских ветклиник, после чего кошку направили во «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». Там у нее взяли пробы на коронавирус, и тест дал положительный результат.
Кошку поместили на карантин по месту жительства хозяина. Был ли у него диагностирован коронавирус, не уточняется.
Россельхознадзор отмечает, что, по данным ВОЗ и OIE, пока нет доказательств возможности передачи коронавируса человеку от собак и кошек. «Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него — это эпидемиологический тупик», — объяснил Власов.
Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом животных в других странах. Инфекция подтвердилась, в частности, у кошки в Бельгии (у хозяина симптомы COVID-19 появились до этого) и у двух животных в американском штате Нью-Йорк. Журнал The New England Journal of Medicine допускал возможность заражения кошек друг от друга, при этом болезнь у них может протекать бессимптомно.