Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
В России впервые выявили коронавирус у кошки. Ее поместили на карантин
В Москве коронавирус впервые обнаружили у кошки, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).
Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал, что пятилетнее животное его хозяин отнес в одну из московских ветклиник, после чего кошку направили во «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». Там у нее взяли пробы на коронавирус, и тест дал положительный результат.
Кошку поместили на карантин по месту жительства хозяина. Был ли у него диагностирован коронавирус, не уточняется.
Россельхознадзор отмечает, что, по данным ВОЗ и OIE, пока нет доказательств возможности передачи коронавируса человеку от собак и кошек. «Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него — это эпидемиологический тупик», — объяснил Власов.
Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом животных в других странах. Инфекция подтвердилась, в частности, у кошки в Бельгии (у хозяина симптомы COVID-19 появились до этого) и у двух животных в американском штате Нью-Йорк. Журнал The New England Journal of Medicine допускал возможность заражения кошек друг от друга, при этом болезнь у них может протекать бессимптомно.
Теги:em, россия, кошки, коронавирус
В Подмосковье пообещали отремонтировать около 60 машин скорой помощи после публикации «Новой газеты»
Татьяна Юрасоваспециально для «Новой газеты»
В Подмосковье пообещали вернуть в работу 59 неисправных машин из парка Московской областной станции скорой медпомощи. Их отремонтируют в ближайшее время специалисты Мострансавто.
Из-за недостатка финансирования скорой помощи во многих городах Подмосковья годами не могли отремонтировать битые и сломанные автомобили. О проблеме написала «Новая газета», поместив фотографии и спутниковый снимок станции в Мытищах: на них хорошо видно, что задний двор уставлен неисправными машинами. При этом все они продолжали числиться на балансе станции.
Не так давно сломанные скорые из Мытищ и других городов области вывезли в сервисные центры Мострансавто. На днях первую партию из десяти восстановленных автомобилей министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик и гендиректор Мострансавто Владислав Мурашов передали руководителю Мытищинской горбольницы Андрею Третьякову.
«До конца июня медицинский транспорт будет передан станциям скорой помощи в Балашихе, Люберцах, Ногинске, Мытищах, Щелкове, Солнечногорске», — сообщил Алексей Гержик.
Отремонтированные машины планируют использовать для службы неотложной помощи в поликлиниках и для перевозки больных внутри горбольницы. В свою очередь станции скорой помощи получат новый транспорт.
Остается вопрос о том, кем комплектовать бригады. В подмосковной скорой помощи по-прежнему остро стоит кадровая проблема, причем как медиков, так и водителей.