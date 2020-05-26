Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 54 от 27 мая 2020

Читать номер

В России впервые выявили коронавирус у кошки. Ее поместили на карантин

Общество3

3
 

В Москве коронавирус впервые обнаружили у кошки, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал, что пятилетнее животное его хозяин отнес в одну из московских ветклиник, после чего кошку направили во «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». Там у нее взяли пробы на коронавирус, и тест дал положительный результат. 

Кошку поместили на карантин по месту жительства хозяина. Был ли у него диагностирован коронавирус, не уточняется.

Россельхознадзор отмечает, что, по данным ВОЗ и OIE, пока нет доказательств возможности передачи коронавируса человеку от собак и кошек. «Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него — это эпидемиологический тупик», — объяснил Власов. 

Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом животных в других странах. Инфекция подтвердилась, в частности, у кошки в Бельгии (у хозяина симптомы COVID-19 появились до этого) и у двух животных в американском штате Нью-Йорк. Журнал The New England Journal of Medicine допускал возможность заражения кошек друг от друга, при этом болезнь у них может протекать бессимптомно. 

Теги:
em, россия, кошки, коронавирус

В Подмосковье пообещали отремонтировать около 60 машин скорой помощи после публикации «Новой газеты»

Общество90

Татьяна Юрасоваспециально для «Новой газеты»

90
 

В Подмосковье пообещали вернуть в работу 59 неисправных машин из парка Московской областной станции скорой медпомощи. Их отремонтируют в ближайшее время специалисты Мострансавто. 

Из-за недостатка финансирования скорой помощи во многих городах Подмосковья годами не могли отремонтировать битые и сломанные автомобили. О проблеме написала «Новая газета», поместив фотографии и спутниковый снимок станции в Мытищах: на них хорошо видно, что задний двор уставлен неисправными машинами. При этом все они продолжали числиться на балансе станции.

Не так давно сломанные скорые из Мытищ и других городов области вывезли в сервисные центры Мострансавто. На днях первую партию из десяти восстановленных автомобилей министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик и гендиректор Мострансавто Владислав Мурашов передали руководителю Мытищинской горбольницы Андрею Третьякову.

«До конца июня медицинский транспорт будет передан станциям скорой помощи в Балашихе, Люберцах, Ногинске, Мытищах, Щелкове, Солнечногорске», — сообщил Алексей Гержик. 

Отремонтированные машины планируют использовать для службы неотложной помощи в поликлиниках и для перевозки больных внутри горбольницы. В свою очередь станции скорой помощи получат новый транспорт. 

Остается вопрос о том, кем комплектовать бригады. В подмосковной скорой помощи по-прежнему остро стоит кадровая проблема, причем как медиков, так и водителей. 

Теги:
em, скорая помощь, Подмосковье
Больше интересного в вашей ленте
7 популярных сливочных масел без пальмового масла и трансжиров
Вы будете видеть меньше такого
Официальный ответ ГИБДД о запрете проверки документов у водителей, которые ничего не нарушили
Вы будете видеть меньше такого
Как обычный спичечный коробок помогает получить богатый урожай помидоров
Вы будете видеть меньше такого
История в фото, 9 небанальных снимков
Вы будете видеть меньше такого
Гаур: Агрессивная гора сухих мышц. Ест грязь, ломает тигров, ненавидит людей
Вы будете видеть меньше такого
Экономист: зачем банки ввезли рекордную сумму долларов в Россию
Вы будете видеть меньше такого
Тест на кругозор: Ответьте на 15 каверзных вопросов обо всём на свете для настоящих эрудитов
Вы будете видеть меньше такого
"От берета до русской шапки" Почему немецким танкистам не нужен был нормальный шлемофон?
Вы будете видеть меньше такого
Жена готовит новый салат из капусты! Хочется съесть весь, до чего же вкусный!
Вы будете видеть меньше такого
Моя обувь больше не валяется насыпью в шкафу. Показываю, какую приспособу для её хранения я смастерила
Вы будете видеть меньше такого
Кому позволят работать на втором этапе снятия карантина в Москве
Вы будете видеть меньше такого
Что положить в лунку при высадке помидор. Быстро идут в рост, обильно цветут и радуют большим урожаем
Вы будете видеть меньше такого
Чем подкормить клубнику во время бутонизации, цветения и плодоношения?
Вы будете видеть меньше такого
Почему на руке у древнего ассирийского царя часы?
Вы будете видеть меньше такого
5 голливудских пар, для которых разница в возрасте — не помеха
Вы будете видеть меньше такого
Колумбиец рисует смешные, не пошлые комиксы – читаешь их и как будто кто-то тебя по голове гладит
Вы будете видеть меньше такого
Заброшенная усадьба. Зашла внутрь, а там блестящий потолок
Вы будете видеть меньше такого
Легенда тбилисского «Динамо»: яркая, но короткая жизнь футболиста Рамаза Шенгелия
Вы будете видеть меньше такого
Я гонялся за этой вещью времен СССР несколько лет, и вот случайно приобрел у соседа по гаражному коперативу.Показываю…
Вы будете видеть меньше такого
Шесть шедевров русской живописи: угадайте художника
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera