В России впервые выявили коронавирус у кошки. Ее поместили на карантин

В Москве коронавирус впервые обнаружили у кошки, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал, что пятилетнее животное его хозяин отнес в одну из московских ветклиник, после чего кошку направили во «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». Там у нее взяли пробы на коронавирус, и тест дал положительный результат.

Кошку поместили на карантин по месту жительства хозяина. Был ли у него диагностирован коронавирус, не уточняется.

Россельхознадзор отмечает, что, по данным ВОЗ и OIE, пока нет доказательств возможности передачи коронавируса человеку от собак и кошек. «Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него — это эпидемиологический тупик», — объяснил Власов.

Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом животных в других странах. Инфекция подтвердилась, в частности, у кошки в Бельгии (у хозяина симптомы COVID-19 появились до этого) и у двух животных в американском штате Нью-Йорк. Журнал The New England Journal of Medicine допускал возможность заражения кошек друг от друга, при этом болезнь у них может протекать бессимптомно.