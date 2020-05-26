В Подмосковье пообещали отремонтировать около 60 машин скорой помощи после публикации «Новой газеты»

В Подмосковье пообещали вернуть в работу 59 неисправных машин из парка Московской областной станции скорой медпомощи. Их отремонтируют в ближайшее время специалисты Мострансавто.

Из-за недостатка финансирования скорой помощи во многих городах Подмосковья годами не могли отремонтировать битые и сломанные автомобили. О проблеме написала «Новая газета», поместив фотографии и спутниковый снимок станции в Мытищах: на них хорошо видно, что задний двор уставлен неисправными машинами. При этом все они продолжали числиться на балансе станции.

Не так давно сломанные скорые из Мытищ и других городов области вывезли в сервисные центры Мострансавто. На днях первую партию из десяти восстановленных автомобилей министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик и гендиректор Мострансавто Владислав Мурашов передали руководителю Мытищинской горбольницы Андрею Третьякову.

«До конца июня медицинский транспорт будет передан станциям скорой помощи в Балашихе, Люберцах, Ногинске, Мытищах, Щелкове, Солнечногорске», — сообщил Алексей Гержик.

Отремонтированные машины планируют использовать для службы неотложной помощи в поликлиниках и для перевозки больных внутри горбольницы. В свою очередь станции скорой помощи получат новый транспорт.

Остается вопрос о том, кем комплектовать бригады. В подмосковной скорой помощи по-прежнему остро стоит кадровая проблема, причем как медиков, так и водителей.