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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
Общее число умерших с коронавирусом в столице достигло 2183 человек. Возраст скончавшихся в оперштабе не уточнили.
Накануне в столице скончались 76 пациентов с COVID-19, до этого — 41. Самый большой прирост произошел 17 мая, когда за день скончались 77 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего в столице выявлено 169 303 заболевших из 363 342 по стране.
В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции для граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что прогулки москвичам разрешат, когда начнет снижаться число смертей от COVID-19, а суточный прирост заболевших будет «не тысячи, а десятки и сотни» человек.
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Теги:москва, em, коронавирус
Минкомсвязи раскритиковало законопроект о прекращении блокировки Telegram
Минкомсвязи не поддержало законопроект о снятии ограничений с мессенджера Telegram на территории России. С письмом министерства авторам инициативы ознакомился «Коммерсант».
В письме сказано, что депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин (разработчики законопроекта) не предусмотрели конкретных механизмов, допустили терминологические ошибки. Помимо этого, по мнению министерства, документ в случае принятия может привести к злоупотреблениям со стороны других мессенджеров и сайтов.
«Законопроект не содержит механизма реализации, определяющего субъекта, уполномоченного на принятие решения о прекращении ограничения доступа, а также порядок преодоления судебного решения по блокировке информационного ресурса организатора распространения информации в сети интернет», — считают в Минкомсвязи.
Тумусов сказал «Коммерсанту», что ответ министерства пока не получил, но отметил, что вместе с коллегой планирует внести на следующей неделе законопроект в Госдуму. Он добавил, что проблемы, на которые указало министерство, можно будет урегулировать ко второму чтению.
О законопроекте депутаты рассказали в апреле. Тумусов и Ионин отмечали, что у многих российских пользователей мессенджер работает, остальным же он доступен через бесплатные способы обхода. «Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти», — считают они.
Блокировку Telegram по решению суда Роскомнадзор начал в апреле позапрошлого года из-за того, что мессенджер отказался предоставить ключи дешифровки ФСБ. При этом российские медиаисследователи из Mediascope отмечали, что мессенджер остается в тройке самых популярных.