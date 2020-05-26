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№ 53 от 25 мая 2020

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В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

Общество75

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В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. 

Общее число умерших с коронавирусом в столице достигло 2183 человек. Возраст скончавшихся в оперштабе не уточнили. 

Накануне в столице скончались 76 пациентов с COVID-19, до этого — 41. Самый большой прирост произошел 17 мая, когда за день скончались 77 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего в столице выявлено 169 303 заболевших из 363 342 по стране. 

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции для граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что прогулки москвичам разрешат, когда начнет снижаться число смертей от COVID-19, а суточный прирост заболевших будет «не тысячи, а десятки и сотни» человек.

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Теги:
москва, em, коронавирус

Минкомсвязи раскритиковало законопроект о прекращении блокировки Telegram

Общество176

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Минкомсвязи не поддержало законопроект о снятии ограничений с мессенджера Telegram на территории России. С письмом министерства авторам инициативы ознакомился «Коммерсант». 

В письме сказано, что депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин (разработчики законопроекта) не предусмотрели конкретных механизмов, допустили терминологические ошибки. Помимо этого, по мнению министерства, документ в случае принятия может привести к злоупотреблениям со стороны других мессенджеров и сайтов. 

«Законопроект не содержит механизма реализации, определяющего субъекта, уполномоченного на принятие решения о прекращении ограничения доступа, а также порядок преодоления судебного решения по блокировке информационного ресурса организатора распространения информации в сети интернет», — считают в Минкомсвязи.

Тумусов сказал «Коммерсанту», что ответ министерства пока не получил, но отметил, что вместе с коллегой планирует внести на следующей неделе законопроект в Госдуму. Он добавил, что проблемы, на которые указало министерство, можно будет урегулировать ко второму чтению. 

О законопроекте депутаты рассказали в апреле. Тумусов и Ионин отмечали, что у многих российских пользователей мессенджер работает, остальным же он доступен через бесплатные способы обхода. «Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти», — считают они. 

Блокировку Telegram по решению суда Роскомнадзор начал в апреле позапрошлого года из-за того, что мессенджер отказался предоставить ключи дешифровки ФСБ. При этом российские медиаисследователи из Mediascope отмечали, что мессенджер остается в тройке самых популярных. 

Теги:
telegram, минкомсвязи, em
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