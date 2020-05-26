Минкомсвязи раскритиковало законопроект о прекращении блокировки Telegram

Минкомсвязи не поддержало законопроект о снятии ограничений с мессенджера Telegram на территории России. С письмом министерства авторам инициативы ознакомился «Коммерсант».

В письме сказано, что депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин (разработчики законопроекта) не предусмотрели конкретных механизмов, допустили терминологические ошибки. Помимо этого, по мнению министерства, документ в случае принятия может привести к злоупотреблениям со стороны других мессенджеров и сайтов.

«Законопроект не содержит механизма реализации, определяющего субъекта, уполномоченного на принятие решения о прекращении ограничения доступа, а также порядок преодоления судебного решения по блокировке информационного ресурса организатора распространения информации в сети интернет», — считают в Минкомсвязи.

Тумусов сказал «Коммерсанту», что ответ министерства пока не получил, но отметил, что вместе с коллегой планирует внести на следующей неделе законопроект в Госдуму. Он добавил, что проблемы, на которые указало министерство, можно будет урегулировать ко второму чтению.

О законопроекте депутаты рассказали в апреле. Тумусов и Ионин отмечали, что у многих российских пользователей мессенджер работает, остальным же он доступен через бесплатные способы обхода. «Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти», — считают они.

Блокировку Telegram по решению суда Роскомнадзор начал в апреле позапрошлого года из-за того, что мессенджер отказался предоставить ключи дешифровки ФСБ. При этом российские медиаисследователи из Mediascope отмечали, что мессенджер остается в тройке самых популярных.