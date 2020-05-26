В Брянской области экс-полицейского приговорили к 13,5 годам колонии за избиение подростка до смерти

Брасовский районный суд Брянской области приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима экс-заместителя главы местного отдела полиции Дениса Терехова, который в прошлом году до смерти избил подростка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Бывший полицейский избил подростка 13 августа прошлого года у летнего кафе в поселке Локоть. В СК отметили, что бывший правоохранитель был пьян. Он также нанес побои 17-летнему и 32-летнему знакомым погибшего, которые пытались его остановить. Избитый подросток впоследствии скончался в больнице.

Терехова обвинили в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и нанесении побоев двум другим лицам (ч. 4 ст. 111, ст. 116 УК). Помимо срока ему также назначили штраф в размере 1 млн 600 тысяч рублей.