Москвичка рассказала о восьми штрафах за нарушение самоизоляции. Она в это время лежала в больнице

Жительница Москвы Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции, она в это время в том числе находилась в больнице на сохранении. Об этом сама москвичка рассказала Znak.com.

У женщины поднялась температура 11 апреля, 24 числа Елена вызвала скорую помощь на дом, так как она не спадала. Признаков ОРВИ у женщины не нашли. «В итоге врач выписала мне постановление о необходимости соблюдать изоляцию на дому в течение двух недель, но она не сказала, что я должна устанавливать приложение "Социальный мониторинг"», — рассказала она.

О том, что надо установить приложение, Елене пришло смс-сообщение 29 апреля, в тот же день она узнала о беременности. Однако 4 мая у нее открылось кровотечение. «Я звонила на горячую линию департамента здравоохранения по южному округу, спрашивала, что мне делать, куда обращаться, сказали, что есть один вариант ложиться в больницу, где лечат коронавирусных больных», — сообщила москвичка.

Елену решили положить в 36-ю больницу. По ее словам, врачи решили, что «ничего серьезного» у нее нет, необходимо лишь снимать повышенный тонус матки и понаблюдать за пациенткой в стационаре. В палате, по словам женщины, была пациентка с диагностированным коронавирусом. В качестве терапии Елена предложили две таблетки прогестерона в сутки, а врачи, как утверждает она, не успевали ею заниматься, так как больница была переполнена.

В результате Елена потеряла ребенка, и ее выписали из больницы с диагнозом «острый бронхит», до этого признаков заболевания у Елены не было. Она планирует обратиться с жалобами в департамент здравоохранения Москвы и главное контрольное управление. Власти Москвы пока произошедшее не комментировали, Znak.com направил им запрос.

С момента запуска «Социального мониторинга» в начале апреля протоколы составили почти на каждого третьего пользователя приложения, на некоторых — по несколько штук, говорили в мэрии. Всего же приложение выписало порядка 55 тысяч штрафов общей суммой свыше 200 миллионов рублей.

В базе данных Мосгорсуда зарегистрировано уже более 1800 апелляций на штрафы за нарушение самоизоляции. Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова уточнила «Коммерсанту», что фактически жалоб может быть больше опубликованных, но невозможно сказать, связаны ли они с работой «Социального мониторинга».