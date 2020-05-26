В Челябинске произошла вспышка коронавируса в авиационном училище

В Челябинском высшем военном краснозаменном авиационном училище штурманов (ЧВВАКУШ) произошла вспышка коронавируса. Об этом «Новой газете» сообщили родственники курсантов. В пресс-службе Центрального военного округа информацию подтвердили.

«О заболевании курсанта-штурмана третьего курса стало известно еще в воскресенье, — рассказала «Новой газете» мама одного из курсантов. — Насколько нам известно, заболевший лежит в санитарной части, контактные изолированы в казарме, однако вместе с ними там находятся и ребята, которые с заболевшим не общались».

«Всего, по нашей информации, коронавирус подтвержден у 13 человек в училище, — говорит мама другого курсанта. — Один из них преподаватель, другие — обучающиеся».

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) отметили, что первый заболевший был выявлен путем превентивного обследования. «Инфицированный был незамедлительно доставлен в инфекционный стационар военного медицинского учреждения, где в настоящее время получает необходимое лечение. Его состояние удовлетворительное, явные признаки заболевания отсутствуют», — заявили в ведомстве.

Всех контактировавших с инфицированным поместили на карантин, они находятся под круглосуточным наблюдением медиков, заверили в пресс-службе. Положительными оказались тесты еще 12 военнослужащих. «Всем им оказывается необходимое лечение, состояние их здоровья хорошее, признаки заболевания отсутствуют», — сообщили в пресс-службе ЦВО. В военном ведомстве добавили, что большая часть курсантов еще в начале мая была отправлена на каникулы.