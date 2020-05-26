Ассоциация врачей предложила ввести мораторий на уголовное преследование лечащих от COVID-19 медиков

Национальная ассоциация заслуженных врачей предложила ввести мораторий на уголовное преследование медиков, борющихся с коронавирусом. Об этом рассказал ТАСС соавтор письма, вице-президент российского отделения Международного комитета по защите прав человека Иван Мельников.

Открытое письмо направили президенту Владимиру Путину. Его авторы предлагают не преследовать врачей за совершенные с 21 января деяния по семи статьям Уголовного кодекса. Среди них — о причинении смерти и тяжкого вреда по неосторожности (ст. 109 и 118 УК). Также в письме говорится о необходимости дополнить ст. 108 УПК, чтобы исключить заключение медработников под стражу, если при совершении преступления они осуществляли профессиональную деятельность.

Мельников отметил, что правовые рекомендации медикам по борьбе с COVID-19 меняются «порой каждую неделю», и поэтому врачей необходимо защитить от их неумышленного нарушения. «По мнению врачей и специалистов в области права, сегодня борьба с новой коронавирусной инфекцией носит целенаправленно исследовательский характер, в результате которой могут возникнуть правовые последствия негативного свойства для медицинских работников», — сказал он.

«Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата о числе врачей, а также представителей среднего и младшего медперсонала в госсекторе (565 тысяч, 1,314 млн и 264 тысяч человек) по итогам 2019 года отмечал, что к борьбе с COVID-19 привлекли около 8% занятых в государственной медицине. Сегодня Минздрав впервые назвал число умерших медиков с COVID-19, это, по его данным, 101 человек. В составленном самими медиками «Списке памяти» сейчас более 300 фамилий.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что уровень смертности среди российских медиков во время пандемии коронавируса практически не изменился. Однако согласно исследованию «Медиазоны», смертность от коронавируса среди медиков в России в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами.