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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Состояние российских миллиардеров выросло на 62 млрд долларов за время пандемии COVID-19
Совокупное состояние ста российских долларовых миллиардеров выросло c середины марта на 16%. За два месяца оно увеличилось на 62 миллиарда долларов и сейчас составляет 454 миллиарда, подсчитал Forbes на основании данных их счетчика Real-Time Billionaires List. 25 лидеров мирового рейтинга, среди которых россиян нет, разбогатели на 255 миллиардов.
За дату отсчета журнал выбрал 18 марта, когда составлялся их ежегодный рейтинг богатейших россиян. За неделю до этого ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, а еще раньше в начале марта акции крупнейших компаний резко подешевели из-за нефтяного кризиса. После этого ценные бумаги отыграли в цене, индекс Московской биржи поднялся на 30%.
Больше остальных за это время разбогател лидер рейтинга самых состоятельных россиян президент «Норникеля» Владимир Потанин (на 6,4 миллиарда долларов — до 26,1 миллиарда). Состояние председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, который обошел в списке за эти два месяца председателя совета директоров НЛМК Владимир Лисина, увеличилось на 5,4 миллиарда (до 22,5 млрд долларов).
Теги:миллиардеры, forbes, va
Бассейнам и фитнес-клубам разрешили работать по записи после снятия ограничений
После отмены запрета на работу бассейны, фитнес-клубы и другие спортивные залы смогут принимать клиентов только по предварительной записи, следует из подготовленных Роспотребнадзором рекомендаций.
Перед открытием учреждения обязали провести генеральную уборку и дезинфекцию, а перед началом рабочей смены у сотрудников должны проверять температуру. Помещения должны проветриваться каждые два часа.
В спортзалах тренажеры рекомендовали размещать на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга, такую же дистанцию должны соблюдать участники занятий. Бассейны смогут принимать за раз не больше одного человека на 10 кв. м. дорожки, а проводить групповые тренировки можно будет только из расчета не больше одного человека на 5 кв.м.
Кроме того, Роспотребназдор считает необходимым выделить сотрудникам спортучреждений отдельную комнату для обеда. Также будет введен запрет на продажу клиентам чая и кофе — они смогут купить только бутилированную воду.
В мае во многих регионах приступили к постепенному ослаблению ограничений по коронавирусу. В Москве на этой неделе возобновили работу МФЦ. Заммэра Владимир Ефимов говорил, что на следующем этапе в столице смогут открыться непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг.