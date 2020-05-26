Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Бассейнам и фитнес-клубам разрешили работать по записи после снятия ограничений
После отмены запрета на работу бассейны, фитнес-клубы и другие спортивные залы смогут принимать клиентов только по предварительной записи, следует из подготовленных Роспотребнадзором рекомендаций.
Перед открытием учреждения обязали провести генеральную уборку и дезинфекцию, а перед началом рабочей смены у сотрудников должны проверять температуру. Помещения должны проветриваться каждые два часа.
В спортзалах тренажеры рекомендовали размещать на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга, такую же дистанцию должны соблюдать участники занятий. Бассейны смогут принимать за раз не больше одного человека на 10 кв. м. дорожки, а проводить групповые тренировки можно будет только из расчета не больше одного человека на 5 кв.м.
Кроме того, Роспотребназдор считает необходимым выделить сотрудникам спортучреждений отдельную комнату для обеда. Также будет введен запрет на продажу клиентам чая и кофе — они смогут купить только бутилированную воду.
В мае во многих регионах приступили к постепенному ослаблению ограничений по коронавирусу. В Москве на этой неделе возобновили работу МФЦ. Заммэра Владимир Ефимов говорил, что на следующем этапе в столице смогут открыться непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг.
Теги:kb, роспотребнадзор, коронавирус
«Ведомости» узнали о планах правительства выделить 30 миллиардов рублей на создание дальневосточной авиакомпании
Правительство планирует выделить 30 миллиардов рублей на создание дальневосточной авиакомпании по поручению президента Владимира Путина. Цифра приводилась в составленном Минэконразвития плане восстановления экономики, рассказали источники «Ведомостей».
О необходимости авиакомпании для полетов на Дальнем Востоке и в труднодоступных районах Путин говорил в январе этого года. По заданию правительства разрабатывать концепцию проекта начала авиакомпания «Аврора» (лидер по перевозкам в регионе, 51% ее акций находятся у «Аэрофлота», а еще 49% – у Сахалинской области).
«Ростех», которому принадлежит производитель лайнеров Sukhoi Superjet 100, выступал против выкупа «Авроры» для этой цели. Вице-премьер Юрий Борисов говорил, что новую компанию создадут на базе Red Wings, с 2016 года принадлежащей «Ростеху» через Объединенную авиастроительную корпорацию. Red Wings планировали поставить весь невостребованный парк SSJ 100 – 60 самолетов.
Собеседники «Ведомостей» не смогли уточнить, как именно потратят 30 миллиардов, поскольку «цифры обсуждаются и меняются в ходе работы над проектом». Нет единогласного решения, и на основе какой компании будет создан перевозчик: приоритетной вновь является вариант с использованием «Авроры», которая может полностью перейти в региональную собственность. Как писало профильное издание ATO.ru, «Аэрофлот» в мае предлагал Сахалину полностью выкупить свою долю.
Размер бюджентных трат на создание дальневосточной авиакомпании является огромным для гражданской индустрии, отмечают «Ведомости». Так, авиаперевозчикам на компенсацию убытков из-за пандемии коронавируса выделили более 23 миллиарда рублей, а аэропортам собираются предоставить еще около 10 миллиардов. На субсидирование льготных перевозок на Дальний Восток, в Калининград и Крым из федерального бюджета ежегодно выделяли около 9 млрд рублей.