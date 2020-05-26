Бассейнам и фитнес-клубам разрешили работать по записи после снятия ограничений

После отмены запрета на работу бассейны, фитнес-клубы и другие спортивные залы смогут принимать клиентов только по предварительной записи, следует из подготовленных Роспотребнадзором рекомендаций.

Перед открытием учреждения обязали провести генеральную уборку и дезинфекцию, а перед началом рабочей смены у сотрудников должны проверять температуру. Помещения должны проветриваться каждые два часа.

В спортзалах тренажеры рекомендовали размещать на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга, такую же дистанцию должны соблюдать участники занятий. Бассейны смогут принимать за раз не больше одного человека на 10 кв. м. дорожки, а проводить групповые тренировки можно будет только из расчета не больше одного человека на 5 кв.м.

Кроме того, Роспотребназдор считает необходимым выделить сотрудникам спортучреждений отдельную комнату для обеда. Также будет введен запрет на продажу клиентам чая и кофе — они смогут купить только бутилированную воду.

В мае во многих регионах приступили к постепенному ослаблению ограничений по коронавирусу. В Москве на этой неделе возобновили работу МФЦ. Заммэра Владимир Ефимов говорил, что на следующем этапе в столице смогут открыться непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг.