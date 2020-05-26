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№ 53 от 25 мая 2020

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«Ведомости» узнали о планах правительства выделить 30 миллиардов рублей на создание дальневосточной авиакомпании

Политика9

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Правительство планирует выделить 30 миллиардов рублей на создание дальневосточной авиакомпании по поручению президента Владимира Путина. Цифра приводилась в составленном Минэконразвития плане восстановления экономики, рассказали источники «Ведомостей».

О необходимости авиакомпании для полетов на Дальнем Востоке и в труднодоступных районах Путин говорил в январе этого года. По заданию правительства разрабатывать концепцию проекта начала авиакомпания «Аврора» (лидер по перевозкам в регионе, 51% ее акций находятся у «Аэрофлота», а еще 49% – у Сахалинской области). 

«Ростех», которому принадлежит производитель лайнеров Sukhoi Superjet 100, выступал против выкупа «Авроры» для этой цели. Вице-премьер Юрий Борисов говорил, что новую компанию создадут на базе Red Wings, с 2016 года принадлежащей «Ростеху» через Объединенную авиастроительную корпорацию. Red Wings планировали поставить весь невостребованный парк SSJ 100 – 60 самолетов.

Собеседники «Ведомостей» не смогли уточнить, как именно потратят 30 миллиардов, поскольку «цифры обсуждаются и меняются в ходе работы над проектом». Нет единогласного решения, и на основе какой компании будет создан перевозчик: приоритетной вновь является вариант с использованием «Авроры», которая может полностью перейти в региональную собственность. Как писало профильное издание ATO.ru, «Аэрофлот» в мае предлагал Сахалину полностью выкупить свою долю. 

Размер бюджентных трат на создание дальневосточной авиакомпании является огромным для гражданской индустрии, отмечают «Ведомости». Так, авиаперевозчикам на компенсацию убытков из-за пандемии коронавируса выделили более 23 миллиарда рублей, а аэропортам собираются предоставить еще около 10 миллиардов. На субсидирование льготных перевозок на Дальний Восток, в Калининград и Крым из федерального бюджета ежегодно выделяли около 9 млрд рублей.

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