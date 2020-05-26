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№ 53 от 25 мая 2020

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В Ивановской области прекратили административные дела двух фельдшеров, рассказавших о нехватке средств защиты

Общество4

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Полиция не нашла состава правонарушений в действиях двух фельдшеров скорой помощи Кинешмы в Ивановской области, записавших видеообращение с жалобой на нехватку средств защиты. Об этом «7х7» сообщили в региональном управлении МВД.

Самим медикам и юристам «Правозащиты Открытки», оказывающим им помощь, о результатах проверки еще не сообщали. «После составления протоколов вышли публикации в федеральных СМИ, и, я думаю, местные чиновники и правоохранители испугались дальнейшего резонанса», — рассказал директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Протоколы на фельдшеров Дарью Виноградову и Сергея Веселкова составили на прошлой неделе. Претензии правоохранителей вызвало видео, где медики цитировали слова главы регионального Минздрава Артура Фокина: он заявлял, что в области нет запаса средств защиты. Медики просили принять участие в сборе пожертвований для закупки перчаток, масок и защитных костюмов.

Теги:
kb, медики, средства защиты, ивановская область

Спецкора «Новой» Илью Азара задержали у московского МВД за пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Общество126

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У здания московского МВД на Петровке, 38 задержали спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара. Он стоял с одиночным пикетом в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Через несколько минут на том же месте полицейские задержали координатора «Открытой России» Татьяну Усманову, которая также встала с пикетом. Сотрудники полиции объяснили задержание указом мэра о самоизоляции и запретом на проведение публичных мероприятий. Сейчас Азар находится в ОВД Тверское, к нему выехал адвокат Михаил Бирюков.

Фото: телеграм-канал Avtozak Live

Напомним, основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сейчас находится под арестом по обвинению в вымогательстве у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Сам блогер вину отрицает. Помимо этого, против Воронцова возбуждено дело об изготовлении порнографических материалов группой лиц (ч. 3 ст. 242 УК). По нему накануне арестовали также администратора паблика Игоря Худякова. 

Ранее во вторник за одиночный пикет в поддержку Воронцова задержали активиста Виктора Немытова. Ему вменяют ч. 8 ст. 20.2 ч 8 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга) и оставляют в ОВД Тверское на ночь.

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Теги:
пикеты, «Омбудсмен полиции» , илья азар
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