В Ивановской области прекратили административные дела двух фельдшеров, рассказавших о нехватке средств защиты

Полиция не нашла состава правонарушений в действиях двух фельдшеров скорой помощи Кинешмы в Ивановской области, записавших видеообращение с жалобой на нехватку средств защиты. Об этом «7х7» сообщили в региональном управлении МВД.

Самим медикам и юристам «Правозащиты Открытки», оказывающим им помощь, о результатах проверки еще не сообщали. «После составления протоколов вышли публикации в федеральных СМИ, и, я думаю, местные чиновники и правоохранители испугались дальнейшего резонанса», — рассказал директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Протоколы на фельдшеров Дарью Виноградову и Сергея Веселкова составили на прошлой неделе. Претензии правоохранителей вызвало видео, где медики цитировали слова главы регионального Минздрава Артура Фокина: он заявлял, что в области нет запаса средств защиты. Медики просили принять участие в сборе пожертвований для закупки перчаток, масок и защитных костюмов.