Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 53 от 25 мая 2020

Читать номер

Спецкора «Новой» Илью Азара задержали у московского МВД за пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Общество172

172
 

У здания московского МВД на Петровке, 38 задержали спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара. Он стоял с одиночным пикетом в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.Через несколько минут на том же месте полицейские задержали координатора «Открытой России» Татьяну Усманову, которая также встала с пикетом. 

Фото: телеграм-канал Avtozak Live

Сотрудники полиции объяснили задержание указом мэра о самоизоляции и запретом на проведение публичных мероприятий. Сейчас Азар находится в ОВД Тверское, на него составляют протокол по . ч. 8 ст. 20.2 ч 8 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга).

Напомним, основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сейчас находится под арестом по обвинению в вымогательстве у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Сам блогер вину отрицает. Помимо этого, против Воронцова возбуждено дело об изготовлении порнографических материалов группой лиц (ч. 3 ст. 242 УК). По нему накануне арестовали также администратора паблика Игоря Худякова. 

Ранее во вторник за одиночный пикет в поддержку Воронцова задержали активиста Виктора Немытова. Ему вменяют повторное нарушение порядка проведения митинга и оставляют в ОВД Тверское на ночь.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
пикеты, «Омбудсмен полиции» , илья азар
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera