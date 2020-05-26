США обвинили Россию в поставке армии Хафтара перекрашенных для конспирации истребителей

Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) обвинило Россию в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии. По их данным, на помощь Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара недавно транзитом через Сирию прибыли российские истребители МиГ-29, Су-35 и бомбардировщики Су-24.

Фото: United States Africa Command

На авиабазе в Сирии самолеты были перекрашены для сокрытия их просхождения, уверяют военные. «Российские военные самолеты, скорее всего, обеспечат поддержку с воздуха для ЧВК "группа Вагнера", которая помогает ЛНА в войне против международно признанного правительства нацсогласия», говорится в заявлении US AFRICOM. В поддтверждение своих слов они привели спутниковые снимки ливийской базы Аль-Джуфра.

В российском Минобороны и МИДе обвинения на данный момент не комментировали.

На прошлой неделе о появлении у ЛНА шести новых МиГ-29 и двух Су-24, прибывших с сирийской авиабазы Хмеймим, говорил глава правительства нацсогласия Фатхи Башагха. Точно подтвердить их российское происхождение им не удавалось; они могли принадлежать армии Хафтара и находиться там на ремонте, допускал Bloomberg. Вскоре Хафтар объявил о скором начале крупнейшей воздушной операции в Ливии.