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№ 53 от 25 мая 2020

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Минздрав впервые назвал число умерших от COVID-19 медиков. В списке министерства 101 человек

Общество293

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В список умерших от коронавируса российских медиков, который ведет Минздрав, к 22 мая включили 101 фамилию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу одного из департаментов министерства Людмилу Летникову.

Минздрав впервые объявил, что ведет регистр умерших от COVID-19 медработников. По словам Летниковой, данные в список вносит каждый регион в режиме онлайн. Сейчас в министерстве сверяют данные о 101 погибшем с информацией фонда социального страхования, который опирается на данные СМИ и «Список памяти».

«Список памяти» составили сами медики. Сейчас в нем 302 фамилии. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что уровень смертности среди российских медиков во время пандемии коронавируса практически не изменился. Она утверждала, что власти фиксируют информацию о каждом зараженном и погибшем медработнике, но конкретного числа не называла.

Согласно исследованию «Медиазоны», смертность от коронавируса среди медиков в России в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. По числу умерших медработников, как выяснили журналисты, лидируют Москва, Подмосковье, Дагестан и Петербург. 

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Теги:
kb, минздрав, медики, коронавирус
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