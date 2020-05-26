В новый состав коллегии по жалобам на СМИ включили Маргариту Симоньян и Еву Меркачеву

Существующая с 2005 года общественная коллегия по жалобам на прессу объявила состав своего нового четвертого созыва, который в ближайшие пять лет будет рассматривать жалобы аудитории СМИ на нарушение профессиональной журналистской этики.

В новом составе остались большинство активных членов предыдущего состава коллегии, в том числе в палате медиасообщества — обозреватели «Новой газеты» Леонид Никитинский и Ирина Петровская; туда вошел и юрист газеты Ярослав Кожеуров.

В коллегию также включили главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян, члена московской ОНК и журналистку «МК» Еву Меркачеву и члена президентского СПЧ Ирину Киркору. Из состава СПЧ там остались в том числе главред «МК» Павел Гусев и глава кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский.

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Ротация членов палат коллегии происходит с помощью выборов. В этот раз на 50 мест в двух палатах претендовали 111 кандидатов; была отклонена большая часть кандидатов от Союза журналистов России, в том числе члены его секретариата Роман Серебряный и Рафаэль Гусейнов.

Решения коллегии, созданной по инициативе Союза журналистов для внесудебного разрешения споров о нарушении этики в СМИ, носят рекомендательный характер. Так, например, в 2014 году она признавала наличие признаков пропаганды при освещении ведущим «России-1» Дмитрием Киселевым протестов на киевском Майдане Незалежности, а в 2017-м — называла пропагандой материалы «РЕН-ТВ» о содержании Ильдара Дадина в колонии.

В ходе онлайн-конференции по результатам работы третьего созыва зампредседателя палаты медиа-аудитории коллегии Юрий Казаков рассказал, что за пять лет работы они рассмотрели 86 жалоб, меньше половины из всех обращений. «Заявители далеко не всегда понимают, что в нашей компетенции», — объяснил он.

Одно из последних решений комиссии прошлой осенью касалось интервью председателя ЦИК Эллы Памфиловой агентству AP о выборах в Мосгордуму. Из-за расхождений в опубликованном тексте и словами Памфиловой материал посчитали необъективным и «тенденциозным».