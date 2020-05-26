Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 53 от 25 мая 2020

Читать номер

В Адыгее СК возбудил дело против главы сельского поселения из-за заражения 155 человек на похоронах 

Общество208

208
 

В Адыгее следователи возбудили уголовное дело против главы Садовского сельского поселения, где после масштабной похоронной церемонии коронавирусом заразились 155 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дело завели по статье о халатности (ч.1 ст.293 УК). По версии правоохранителей, чиновник не проконтролировал соблюдение ограничительных мер, введенных для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции, и не предотвратил скопление людей, пришедших на кладбище проститься с умершим.

По данным официального портала поселения, речь может идти о главе администрации Сергее Камышане. Напомним, в начале мая в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района прошли похороны, на которые собрались порядка 500 человек из разных районов и регионов. В результате 155 из них заразились коронавирусом. Один человек, участвовавший в церемонии прощания, скончался.

На фоне вспышки коронавируса глава Красногвардейского района Альберт Османов подал в отставку. Въезд и выезд из района закрыли, а на всех дорогах, ведущих к нему, выставили блокпосты. Всего в республике зафиксировали 721 случаев заражения коронавирусом и 8 летальных исходов.

Теги:
sn, коронавирус, похороны, адыгея
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera