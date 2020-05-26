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№ 53 от 25 мая 2020

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Путин распорядился провести парад Победы 24 июня

Общество4 465

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Президент Владимир Путин распорядился провести парад Победы 24 июня, передает ТАСС. Марш «Бессмертного полка» он предложил провести 26 июля — в День Военно-морского флота.

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин по итогам рабочей встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Глава государства приказал начать подготовку к параду Победы и исключить риски для здоровья его участников. Министру обороны президент поручил обеспечить самый строгий режим безопасности. Путин объяснил, что марш «Бессмертного полка» не получится провести 24 июня, так как обеспечить социальную дистанцию невозможно, когда по улицам городов «идет нескончаемый людской поток». 

Во время видеоконференции президент и Шойгу также обсудили эпидемиологическую обстановку по коронавирусу. Путин со ссылкой на мнение специалистов заявил, что Россия прошла пик распространения инфекции. Министр обороны, в свою очередь, отметил, что пик заболеваемости в Вооруженных силах был преодолен во второй половине апреля.

Из-за эпидемии коронавируса главный парад Победы на Красной площади 9 мая был отменен. Более чем в 40 городах страны в тот день прошли торжественные пролеты авиации. Общероссийская акция «Бессмертный полк» проходила в формате онлайн.

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Теги:
kb, бессмертный полк, парад победы
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