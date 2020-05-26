ЕСПЧ обязал Россию выплатить 45 тысяч евро вдове татарстанца, убитого сотрудниками МВД, по ошибке ворвавшимися в его квартиру

Европейский суд по правам человека присудил 45 тысяч евро вдове жителя Казани Радика Рамазанова, которого застрелили сотрудники МВД. Об этом «Новой газете» сообщил сотрудничающий с «Зона права» юрист Игорь Шолохов.

По данным следствия, в январе 2007 года оперативники Алексей Дукс и Руслан Тазиев по ошибке ворвались в квартиру 31-летнего Рамазанова вместо соседней квартиры, где находились наркодилеры. По словам тестя Рамазанова, силовики были в штатском и не представились.

Оперативники утверждали, что Рамазанов набросился на них с молотком, поэтому Дукс выстрелил его. Мужчина впоследствии скончался в машине скорой помощи. Позднее все молотки нашли сложенными в ящике для инструментов, а экспертиза установила, что входное отверстие пули у погибшего находилось на спине.

Ведомственная проверка признала действия милиционеров правомерными, но прокуратура с этим не согласилась и предъявила им обвинения в незаконном проникновении в жилище и превышении полномочий с применением оружия и тяжких последствий, а Дуксу еще и в убийстве. Однако суд в 2009 году оправдал оперативников, не найдя состава преступления. Верховный суд Татарстана поддержал решение.

ЕСПЧ счел, что российские власти нарушили статью европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По мнению суда, спецоперация была организована не должным образом и не сводила к минимум применение силы и риск гибели людей.