Обвиненный в госизмене инженер Кравцов вышел на свободу. Это первое с 2014 года освобождение осужденного по такой статье

Радиоинженер и экс-сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, получивший шесть колонии за госизмену из-за отправки своего резюме в Швецию, вышел на свободу. Как отмечают юристы правозащитного объединения «Команда 29», это первое с 2014 года освобождение осужденного по такой статье.

Сегодня Кравцов покинул мордовскую исправительную колонию №5 для бывших работников силовых структур, сейчас он возвращается в Москву. Ранее радиоинженер подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но несмотря на положительные характеристики ему отказали из-за взыскания, которое на заключенного наложили из-за неправильно заправленной кровати.

Во время заключения у Кравцова были проблемы с сотрудниками исправительного учреждения: радиоинженера несколько раз отправляли штрафной изолятор. Его супруга жаловалась, что в течение долгого времени она не могла связаться с мужем.

Кравцова приговорили к 14 годам колонии строгого режима в 2015 году: Мосгорсуд признал его виновным в госизмене. По версии следствия, радиоинженер отправил свое резюме в Швецию, где указал, что ранее работал в главном разведывательном управлении Генштаба ВС. Его также обвинили в раскрытии секретных данных о космическом аппарате «Целина-2». Позже Верховный суд снизил срок его наказания до шести лет лишения свободы.