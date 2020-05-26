Минкомсвязи пообещало удалить персональные данные россиян после отмены цифровых пропусков

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев пообещал, что все персональные данные россиян, используемые при оформлении цифровых пропусков, удалят из государственных систем после отмены ограничительных мер. Об этом сообщает ТАСС.

«Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — сказал министр.

Он напомнил, что в Московской области режим цифровых пропусков уже отменили с 23 мая. Шадаев заверил, что на этой неделе будут удалены все данные жителей региона, связанные с перемещениями, с адресами и целями выхода. При этом сохранятся учетные записи тех, кто зарегистрировался на портале госуслуг для оформления пропусков.

12 мая систему цифровых пропусков отменили в Татарстане. После этого власти республики отчитались об удалении базы персональных данных более 1,7 млн жителей республики. Сама церемония удаления проходила при участии специальной комиссии, куда вошли представители регионального Минкомсвязи, управлений Роскомнадзора и ФСБ по республике. Журналистов подключали в режиме видеоконференции.

Необходимость уничтожения личных данных россиян, собираемых из-за эпидемии, правозащитники объясняли их возможной утечкой. Так, в мае в свободном доступе оказались паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве. Однако власти заявили, что это могло произойти по вине самих жителей столицы, которые выкладывали в сеть фотографии постановлений.