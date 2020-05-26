В Петербурге будут судить офицера, получавшего от военнослужащих взятки за командировки в Сирию

Петербургский гарнизонный военный суд рассмотрит дело майора Николая Заикина, обвиняемого в получении взяток за отправку военнослужащих на войну в Сирию. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, в 2018 году капитану 3-го ранга Антону Даниловскому и начальнику автомобильной службы зенитного ракетного полка майору Николаю Заикину поручили отобрать «достойных военнослужащих» для списков тех, кого отправят в командировки в Сирию. Тогда Заикин предложил Данилевскому брать взятки за внесение в эти списки.

Всего они получили 340 тысяч рублей, 160 тысяч из которых достались Даниловскому. За каждого солдата, сержанта и прапорщика капитан получал по 15 тысяч рублей, за каждого офицера — 50 тысяч. Суммы взяток для военнослужащих, как отмечает издание, не были серьезными, так как в командировке их зарплаты составляли около 200-300 тысяч рублей, также они могли получать доплаты за госнаграды и звания ветеранов боевых действий.

После задержания Даниловский написал явку с повинной, заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против Заикина. Последний же свою вину не признает и утверждает, что капитан его оговорил. Обоих обвинили в пяти эпизодах организации получения взяток группой лиц по предварительному сговору.

Даниловского приговорили к двум годам лишения свободы, лишили звания и взыскали сумму, полученную в виде взяток. Заикин находится в СИЗО, слушания по его делу назначили на 29 мая. До суда также дошли уголовные дела военнослужащих, дававших им взятки, но в каждом случае их прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам.