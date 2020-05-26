«Росатом» зафиксировал около ста заболевших COVID-19 среди строителей Белорусской АЭС

У порядка ста человек, занятых на строительстве Белорусской АЭС у границы с Литвой, подтвердилось заболевание COVID-19, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. В начале апреля заражение там подозревали у 15 россиян, но их тесты оказались отрицательными.

«На белорусской площадке, этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксированы положительные тесты. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика, — сказал Лихачев. — У нас там сейчас самая горячая пора — в течение ближайших недель мы планируем выйти на физпуск, при этом максимально защищая и сберегая персонал».

Власти Островецка в Гродненской области, рядом с которым идет строительство, не смогли уточнить изданию TUT.by точное число заболевших. «Смею вас уверить — критического ничего нет, никакой чрезвычайщины», — сказали им в районном исполкоме. Всего в Беларуси сообщалось о 37 тысячах заболевших COVID-19, с конца апреля ежедневный прирост там оставался на уровне 900 случаев.

В структурах «Росатома» же с начала пандемии выявили в общей сложности 485 заболевших, рассказал Лихачев. Из них 42 человека это сотрудники Смоленской АЭС в городе Десногорске: «[Там] на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию, и, незамедлительно получили вспышку болезни», — отметил глава госкорпорации. Распространение заболевания также продолжается в Курчатове (Курская АЭС) и ЗАТО Заречном (Центр «Старт» в Пензенской области).