«Фабрика 228»: правозащитники запустили программу помощи фигурантам сфабрикованных дел о наркотиках 

Международная группа адвокатов «Агора» и правозащитная организация «Зона права» запустили совместный проект для помощи фигурантам сфабрикованных дел о наркотиках. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе «Зоны права».

В рамках новой программы адвокаты «Агоры» будут изучать материалы дела, в которых есть признаки фальсификаций улик со стороны следствия. Например, речь может идти о подбросе обвиняемым запрещенных веществ или наличии в деле засекреченных свидетелей.

После вынесения судебного приговора сотрудники организации помогут осужденным подготовить жалобу в Европейский суд по правам человека. В свою очередь в «Зоне права» готовы принимать сообщения о пытках и вымогательстве денег сотрудниками правоохранительных органов. Обратиться за помощью можно на сайте проекта.

Правозащитники отмечают, что сейчас в России за решеткой остаются 120 тысяч человек, осужденных за наркопреступления. Иногда сотрудники правоохранительных органов фальсифицируют доказательства по таким делам. Наиболее резонансным стало дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому прошлым летом полицейские подбросили наркотики. После начала широкой общественной кампании в его поддержку с журналиста сняли все обвинения, а правоохранителей привлекли к уголовной ответственности.