Центр стратегических разработок: почти половина россиян считают допустимой неуплату налогов

45% россиян считают возможным не платить налоги. Это следует из исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомился РБК.

Эти респонденты ответили на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?», что их иногда допустимо не уплачивать. В конце прошлого года доля россиян, придерживающихся подобного мнения, составляла 35%, а больше половины (54%) выбирали ответ «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает».

Более 60% участников опроса отметили снижение доходов в мае по сравнению с февралем, у 43% из них падение составило 15%. Около 53% респондентов рассказали о высоком риске снижения зарплаты в будущем, а две трети опрошенных беспокоятся, что им не хватит денег на привычный образ жизни. Всего в исследовании участвовали 1,6 тысячи россиян по всей стране.

Глава направления экономической экспертной группы Александра Суслина отметила, что рост доли оправдывающих уклонение от налогов — «очень плохой сигнал» о «снижении доверия граждан к действиям правительства». По ее словам, «объявленные антикризисные меры большинству населения кажутся недостаточными как минимум потому, что предоставлены далеко не всем категориям граждан».

В апреле Росстат отметил снижение реальных располагаемых доходов населения за первый квартал на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ прогнозировал их возможное падение во втором квартале на 17,5% из-за режима самоизоляции и обвала цен на нефть.