В России выявили 8915 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровело и скончалось рекордное число пациентов

В России за сутки выявили 8915 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 362 342 человека.

Больше всего новых заразившихся коронавирусом – в Москве (2830), Подмосковье (817) и Петербурге (363). Прирост умерших от COVID-19 стал самым большим с начала пандемии: за сутки по России умерли 174 пациента с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 3807 человек.

Побит рекорд и по числу выздоровевших за сутки (12 331 человек). Общее число вылечившихся достигло 131 129 пациентов.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам придется привыкнуть к новым санитарным правилам и ограничениям в связи с пандемией. Действующий на территории многих регионов масочный режим в ближайшее время, по ее словам, сохранится.