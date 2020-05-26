Защита основателя паблика «Омбудсмен полиции»: потерпевший по делу о вымогательстве просил его о помощи

Защита создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приобщила к материалам дела его переписку с потерпевшим Расимом Курбановым, заверив ее у нотариуса. С ней ознакомились «Открытые медиа».

Вымогательство в переписке ни разу не упоминается. Согласно ей, Курбанов в течение последних двух лет (после предполагаемого вымогательства) неоднократно просил Воронцова о помощи в восстановлении на работе в МВД после появления в интернете его интимных фотографий. Первое сообщение датировано 1 августа 2017 года, но основная переписка начинается с 6 мая 2018 года.

Согласно ей, Воронцов предлагает помочь Курбанову с составлением жалобы в кассацию, но тот отказывается, сославшись на невозможность оплатить услуги. Позднее потерпевший сам спрашивает, может ли Воронцов помочь ему подготовить жалобу в Европейский суд по правам человека. Последний раз Курбанов общался с администратором «Омбудсмена полиции» в апреле и поддерживал его после того, как тот стал героем сюжета «РЕН ТВ», следует из переписки.

Воронцов сейчас находится под арестом. По версии следствия, он вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Тот отказался, после чего снимки оказались в соцсетях. «Открытые медиа» со ссылкой на материалы дела отмечают, что обвинение против него строится в основном на показаниях самого потерпевшего, версию Курбанова косвенно подтверждают его отец и девушка, но письменных свидетельств их показаний нет.

Помимо этого, против Воронцова возбуждено дело об изготовлении порнографических материалов группой лиц (ч. 3 ст. 242 УК). По нему накануне арестовали также администратора паблика Игоря Худякова.