СМИ: Украина начала расследование возможной прослушки в кабинете Порошенко

Госбюро расследований Украины начало изучать версию о возможной установке прослушивающих устройств в кабинете бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на источник и материалы Единого реестра досудебных расследований сообщает «Украинская правда».

Как следует из опубликованных материалов реестра, сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят проверку «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств для получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам».

Вероятно, новое расследование связано с недавним скандалом, вызванным публикацией аудиозаписей беседы экс-президента с бывшим вице-президентом США Джоном Байденом и госсекретарем Джоном Керри. На записи голоса, вероятно принадлежащие политикам, обсуждают отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело сына Байдена, в обмен на кредитные гарантии на миллиард долларов.

По словам народного депутата Украины Андрея Деркача, опубликовавшего компрометирующие материалы, запись была сделана самим Порошенко в 2015 году. Ранее «Украинская правда» сообщала, что после появления компромата против экс-президента страны возбудили уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью.