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№ 53 от 25 мая 2020

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СМИ: Украина начала расследование возможной прослушки в кабинете Порошенко

Общество33

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Госбюро расследований Украины начало изучать версию о возможной установке прослушивающих устройств в кабинете бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на источник и материалы Единого реестра досудебных расследований сообщает «Украинская правда».

Как следует из опубликованных материалов реестра, сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят проверку «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств для получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам».

Вероятно, новое расследование связано с недавним скандалом, вызванным публикацией аудиозаписей беседы экс-президента с бывшим вице-президентом США Джоном Байденом и госсекретарем Джоном Керри. На записи голоса, вероятно принадлежащие политикам, обсуждают отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело сына Байдена, в обмен на кредитные гарантии на миллиард долларов.

По словам народного депутата Украины Андрея Деркача, опубликовавшего компрометирующие материалы, запись была сделана самим Порошенко в 2015 году. Ранее «Украинская правда» сообщала, что после появления компромата против экс-президента страны возбудили уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью.

Теги:
sn, уголовное дело, порошенко, украина

Глава СПЧ предложил отменить все штрафы, выписанные приложением «Социальный мониторинг»

Общество287

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Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции (ст. 3.18.1 КоАП Москвы), назначенные с использованием приложения «Социальный мониторинг». Об этом пишет «Коммерсант».

Фадеев сказал, что приложение дает недопустимое количество сбоев. «Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», — заявил он.

Глава СПЧ добавил, что работа приложения станет одной из главных тем доклада Совета о решениях органов власти в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Анализ их эффективности планируют опубликовать к середине июля.

Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков 8 мая говорил, что с камер фотовидеофиксации и приложения «Социальный мониторинг» выписано уже 35 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции и что ни один из них не обжалован. Ошибки власти называли «маловероятными».

При этом «Коммерсант» посчитал, что к 25 мая в базе данных Мосгорсуда зарегистрировано 1820 жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции. Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова уточнила, что фактически жалоб может быть больше опубликованных, но невозможно сказать, связаны ли они с работой «Социального мониторинга». 

Теги:
em, штрафы, москва, социальный мониторинг
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