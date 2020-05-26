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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Глава СПЧ предложил отменить все штрафы, выписанные приложением «Социальный мониторинг»
Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции (ст. 3.18.1 КоАП Москвы), назначенные с использованием приложения «Социальный мониторинг». Об этом пишет «Коммерсант».
Фадеев сказал, что приложение дает недопустимое количество сбоев. «Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», — заявил он.
Глава СПЧ добавил, что работа приложения станет одной из главных тем доклада Совета о решениях органов власти в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Анализ их эффективности планируют опубликовать к середине июля.
Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков 8 мая говорил, что с камер фотовидеофиксации и приложения «Социальный мониторинг» выписано уже 35 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции и что ни один из них не обжалован. Ошибки власти называли «маловероятными».
При этом «Коммерсант» посчитал, что к 25 мая в базе данных Мосгорсуда зарегистрировано 1820 жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции. Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова уточнила, что фактически жалоб может быть больше опубликованных, но невозможно сказать, связаны ли они с работой «Социального мониторинга».