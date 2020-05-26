Власти Сахалина разрешили ресторанам и кафе вернуться к работе 

На Сахалине сегодня начнут открываться столовые, кафе и рестораны — в регионе стартовал третий этап снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Соответствующий указ накануне подписал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Предприятиям общественного питания разрешили работать с 7 утра до 9 вечера. Владельцев заведений власти обязали принять некоторые меры предосторожности: им придется поставить перегородки между столиками или отодвинуть их друг от друга на полтора метра. Официанты смогут посадить вместе только двух человек, а всего в кафе одновременно смогут находиться не более 50 посетителей.

Банкеты, фуршеты и «шведские столы» в сахалинских заведениях общепита пока что остаются под запретом, однако мероприятия на открытом воздухе все-таки можно будет провести. Гости также не смогут заказать себе кальян.

Сейчас на острове, где с начала пандемии было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом, уже заработали торговые центры и магазины с промышленными товарами. Закрытыми пока что остаются развлекательные комплексы. Сегодня снимать ограничения начинает и Приморье. В рамках первого этапа отмены санитарных мер в регионе откроются парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы и ремонтные мастерские. Власти также разрешили жителям индивидуальные тренировки на улице.