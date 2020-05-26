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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Что произошло за ночь 26 мая. Коротко
Общество15
Александра НовиковаКорреспондент
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- На Чукотке потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Воздушное судно упало после взлета и загорелось. Весь экипаж, находившийся на борту, погиб. По предварительным данным, причиной катастрофы во время учебно-тренировочного полета стала техническая неисправность машины.
- В Москве за сутки скончались еще 76 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв инфекции в столице выросло до 2110 человек. Сейчас в городе зафиксировано более 166 тысяч случаев заражения COVID-19.
- На Сахалине перешли к третьему этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Сегодня на острове после долгого перерыва снова откроются столовые, кафе и рестораны. Владельцев заведений обязали установить перегородки между столами или отодвинуть их друг от друга на полтора метра. К постепенной отмене ограничительных мер сегодня приступает и Приморье.
- Глава СПЧ предложил отметить все штрафы, выписанные через приложение «Социальный мониторинг». По его словам, приложение, штрафующее нарушителей режима самоизоляции в Москве, дало недопустимое количество сбоев. Кроме того, в дальнейшем разобраться в обоснованности выписанных штрафов будет крайне сложно.
- НАТО отказалось приостанавливать военные учения на время пандемии. С соответствующим призывом к руководству организации ранее обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сообщает «Коммерсант», в альянсе считают, что деятельность блока носит оборонительный характер на фоне российской военной активности.
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Теги:sn, нато, крушение, коронавирус
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