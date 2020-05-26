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№ 53 от 25 мая 2020

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В Москве число умерших от коронавируса превысило 2100 человек

Общество2

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В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает региональный оперштаб. 

Таким образом, число умерших от COVID-19 в столице достигло 2110 человек. Возраст скончавшихся за последние сутки в оперштабе не уточнили. 

Москва находится на первом месте среди российских регионов по числу умерших от коронавируса. В столице также зафиксировано больше всего случаев заражения по стране (166 473) и выздоровевших пациентов (53 586). Режим самоизоляции в городе продлен до 31 мая.

Теги:
em, коронавирус, москва

На Чукотке при крушении военного вертолета Ми-8 погибли четыре человека

Общество90

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При крушении военного вертолета Ми-8 в Анадыре погибли четыре человека, сообщили Интерфаксу в правительстве Чукотки. 
Выживших в результате произошедшего среди находившихся на борту нет. 

По информации Минобороны, инцидент произошел около 05:00 по московскому времени (14:00 по местному) при учебно-тренировочном полете. Вертолет проводил контрольное взвешивание и упал с высоты 15 метров. На месте крушения произошел пожар, его уже потушили.

Согласно предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики уже обнаружены, они в удовлетверительном состоянии. На место произошедшего направили комиссию главного командования Воздушно-космических сил. 

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Теги:
em, крушение, вертолет
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