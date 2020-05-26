В Москве число умерших от коронавируса превысило 2100 человек

В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает региональный оперштаб.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в столице достигло 2110 человек. Возраст скончавшихся за последние сутки в оперштабе не уточнили.

Москва находится на первом месте среди российских регионов по числу умерших от коронавируса. В столице также зафиксировано больше всего случаев заражения по стране (166 473) и выздоровевших пациентов (53 586). Режим самоизоляции в городе продлен до 31 мая.