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№ 53 от 25 мая 2020

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На Чукотке при крушении военного вертолета Ми-8 погибли четыре человека

Общество19

19
 

При крушении военного вертолета Ми-8 в Анадыре погибли четыре человека, сообщили Интерфаксу в правительстве Чукотки. 
Выживших в результате произошедшего среди находившихся на борту нет. 

По информации Минобороны, инцидент произошел около 05:00 по московскому времени (14:00 по местному) при учебно-тренировочном полете. Вертолет проводил контрольное взвешивание и упал с высоты 15 метров. На месте крушения произошел пожар, его уже потушили.

Согласно предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики уже обнаружены, они в удовлетверительном состоянии. На место произошедшего направили комиссию главного командования Воздушно-космических сил. 

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Теги:
em, крушение, вертолет

Минкомсвязь предложило начать в Москве замену паспортов на мобильное приложение к концу года

Политика2 117

2 117
 

Минкомсвязь предложило провести в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта. Свой QR-код можно будет предъявлять при получении госуслуг, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, а также при приобретении ж/д и авиабилетов на направлениях внутри страны.

Подготовка к эксперименту начнется в июле этого года, а необходимое для него приложение «Мобильный идентификатор» должны разработать к 1 декабря, говорилось в документе, который министерство опубликовало на портале проектов нормативных актов (вскоре был удален, однако его обещали вернуть с правками).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, после запуска приложения для участия в эксперименте желающим старше 18 лет, зарегистрированным на портале госуслуг, нужно будет обратиться в один из пилотных МФЦ со своим физическим паспортом, чтобы подать необходимые документы и сдать биометрические данные.

Приложение заработает после проверки данных пользователя в МВД. Срок действия активации мобильного приложения будет соответствовать сроку действия паспорта. 

В правительстве с 2013 года анонсировали готовящийся отказ от бумажных паспортов. Их перестанут выдавать в 2022 году, вместо этого же начнут изготавливать пластиковые карты с чипом, говорил бывший вице-премьер Максим Акимов. Он также допускал возможность использования для ряда целей и мобильного приложения (например, для покупки алкоголя). Согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше половины россиян не готовы оформлять их из-за опасений о ненадежности. 

Теги:
электронный паспорт, паспорт, технологии, минкомсвязи, правительство, va
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