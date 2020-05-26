Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
На Чукотке при крушении военного вертолета Ми-8 погибли четыре человека
При крушении военного вертолета Ми-8 в Анадыре погибли четыре человека, сообщили Интерфаксу в правительстве Чукотки.
Выживших в результате произошедшего среди находившихся на борту нет.
По информации Минобороны, инцидент произошел около 05:00 по московскому времени (14:00 по местному) при учебно-тренировочном полете. Вертолет проводил контрольное взвешивание и упал с высоты 15 метров. На месте крушения произошел пожар, его уже потушили.
Согласно предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики уже обнаружены, они в удовлетверительном состоянии. На место произошедшего направили комиссию главного командования Воздушно-космических сил.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Минкомсвязь предложило начать в Москве замену паспортов на мобильное приложение к концу года
Минкомсвязь предложило провести в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта. Свой QR-код можно будет предъявлять при получении госуслуг, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, а также при приобретении ж/д и авиабилетов на направлениях внутри страны.
Подготовка к эксперименту начнется в июле этого года, а необходимое для него приложение «Мобильный идентификатор» должны разработать к 1 декабря, говорилось в документе, который министерство опубликовало на портале проектов нормативных актов (вскоре был удален, однако его обещали вернуть с правками).
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, после запуска приложения для участия в эксперименте желающим старше 18 лет, зарегистрированным на портале госуслуг, нужно будет обратиться в один из пилотных МФЦ со своим физическим паспортом, чтобы подать необходимые документы и сдать биометрические данные.
Приложение заработает после проверки данных пользователя в МВД. Срок действия активации мобильного приложения будет соответствовать сроку действия паспорта.
В правительстве с 2013 года анонсировали готовящийся отказ от бумажных паспортов. Их перестанут выдавать в 2022 году, вместо этого же начнут изготавливать пластиковые карты с чипом, говорил бывший вице-премьер Максим Акимов. Он также допускал возможность использования для ряда целей и мобильного приложения (например, для покупки алкоголя). Согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше половины россиян не готовы оформлять их из-за опасений о ненадежности.