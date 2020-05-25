Минкомсвязь предложило начать в Москве замену паспортов на мобильное приложение к концу года

Минкомсвязь предложило провести в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта. Свой QR-код можно будет предъявлять при получении госуслуг, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, а также при приобретении ж/д и авиабилетов на направлениях внутри страны.

Подготовка к эксперименту начнется в июле этого года, а необходимое для него приложение «Мобильный идентификатор» должны разработать к 1 декабря, говорилось в документе, который министерство опубликовало на портале проектов нормативных актов (вскоре был удален, однако его обещали вернуть с правками).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, после запуска приложения для участия в эксперименте желающим старше 18 лет, зарегистрированным на портале госуслуг, нужно будет обратиться в один из пилотных МФЦ со своим физическим паспортом, чтобы подать необходимые документы и сдать биометрические данные.

Приложение заработает после проверки данных пользователя в МВД. Срок действия активации мобильного приложения будет соответствовать сроку действия паспорта.

В правительстве с 2013 года анонсировали готовящийся отказ от бумажных паспортов. Их перестанут выдавать в 2022 году, вместо этого же начнут изготавливать пластиковые карты с чипом, говорил бывший вице-премьер Максим Акимов. Он также допускал возможность использования для ряда целей и мобильного приложения (например, для покупки алкоголя). Согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше половины россиян не готовы оформлять их из-за опасений о ненадежности.