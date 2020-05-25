В Москве завели дело на отпущенного на домашнее лечение пациента с COVID-19, который поселился в хостеле

В Москве Следственный комитет возбудил дело на постояльца хостела в Кузьминках на юго-востоке города, который заразил там коронавирусом двух человек.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, когда пациента с COVID-19 выписывали для амбулаторного лечения, он указал фальшивый адрес и поселился в хостеле, чтобы, по его словам, не заразить домочадцев. Мужчину начали искать, когда терапевт из поликлиники не нашел его по этому адресу.

В настоящий момент его поместили в обсерватор для продолжения лечения, после выздоровления ему предъявят обвинения в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК). Руководителю хостела же прокуратура Кузьминок объявила предостережение, саму гостиницу закрыли на карантин.

С начала вспышки коронавируса в России завели уже больше десятка дел по этой статье. В середине мая его фигурантом стал житель Костромской области, который находясь на карантине по возвращению из Москвы заразил знакомых, которые пришли к нему в баню. Из-за вспышки коронавируса в гостинице начинали расследование по этой статье в Тюмени.