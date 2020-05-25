Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 53 от 25 мая 2020

Читать номер

В Москве завели дело на отпущенного на домашнее лечение пациента с COVID-19, который поселился в хостеле

Общество1

1
 

В Москве Следственный комитет возбудил дело на постояльца хостела в Кузьминках на юго-востоке города, который заразил там коронавирусом двух человек.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, когда пациента с COVID-19 выписывали для амбулаторного лечения, он указал фальшивый адрес и поселился в хостеле, чтобы, по его словам, не заразить домочадцев. Мужчину начали искать, когда терапевт из поликлиники не нашел его по этому адресу. 

В настоящий момент его поместили в обсерватор для продолжения лечения, после выздоровления ему предъявят обвинения в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК). Руководителю хостела же прокуратура Кузьминок объявила предостережение, саму гостиницу закрыли на карантин.

С начала вспышки коронавируса в России завели уже больше десятка дел по этой статье. В середине мая его фигурантом стал житель Костромской области, который находясь на карантине по возвращению из Москвы заразил знакомых, которые пришли к нему в баню. Из-за вспышки коронавируса в гостинице начинали расследование по этой статье в Тюмени.

Теги:
хостелы, следственный комитет, москва, коронавирус, va

Минпросвещения передвинуло начало основной волны ЕГЭ на 3 июля

Общество425

425
 

Министерство просвещения решило сдвинуть на несколько дней начало основной волны экзаменов ЕГЭ. Вместо конца июня первые экзамены для школьников начнутся 3 июля, рассказал в эфире «России 24» министр Сергей Кравцов.

В даты, с которых предлагал начинать экзамены президент Владимир Путин, 29 и 30 июня, проведут пробные экзамены без участия школьников для отработки технических и организационных моментов. Назначенные же на это время литературу, информатику и географию проведут 3 июля.

Самый массовый экзамен — по русскому языку — проведут в два дня 6 и 7 июля, а 10 июля состоятся экзамены по профильной математике. Обязательная для получения аттестата в предыдущих годах базовая математика в этот раз была отменена.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, 13 июля ожидается ЕГЭ по истории и физике, 16 июля — обществознание и химия, 20 июля — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам, а 22 и 23 июля — его устная часть.

«Начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразится на сроках приемной кампании», — заверил Кравцов. Экзамены могут завершиться 25 июля — «фактически в те же сроки, как планировалось первоначально». Из-за пандемии коронавируса даты начала ежегодной кампании ЕГЭ для старшеклассников, которое планировалось на 25 мая, неоднократно откладывались: в начале — на 8 июня, а затем и вовсе были перенесены на неопределенный срок.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
школьники, экзамены, коронавирус, минпросвещения, va
Больше интересного в вашей ленте
Четыре бытовых хитрости, которым я научилась у грузинок
Вы будете видеть меньше такого
Эти кроссоверы себе никогда не куплю. Опытный автомеханик рассказал про 3 проблемных кроссовера.
Вы будете видеть меньше такого
Какая самая длинная река в России? (опросила 10 человек, и лишь один ответил правильно)
Вы будете видеть меньше такого
Нож, пакет и ловкость рук: как быстро и без особых усилий проредить морковь?
Вы будете видеть меньше такого
Названы сроки завершения пандемии в мире. Лета можно не ждать
Вы будете видеть меньше такого
Омолаживающая маска с эффектом сильного лифтинга
Вы будете видеть меньше такого
Как просто защитить плодовые деревья от муравьёв.
Вы будете видеть меньше такого
Самая Красивая военная Форма Второй Мировой, кто её шил?
Вы будете видеть меньше такого
Как обычный спичечный коробок помогает получить богатый урожай помидоров
Вы будете видеть меньше такого
Расскажу, почему огурцы «сидят на месте» и не трогаются в рос. Что делать, чтобы урожай был пораньше
Вы будете видеть меньше такого
Самый опасный водоем в России: почему в озеро Бросно нельзя бросать якорь
Вы будете видеть меньше такого
Ездила в Чехию и попробовала там Бехеровку — решила дома повторить: что из этого получилось
Вы будете видеть меньше такого
6 лучших фирм колбасной продукции из Белого списка Росконтроля
Вы будете видеть меньше такого
Все живут в одном многоэтажном доме: история одного из самых странных городов в мире
Вы будете видеть меньше такого
Больше не готовлю сырники! Нашла интересный рецепт австралийского повара-самоучки "Ricotta Hot Cakes With Honeycomb…
Вы будете видеть меньше такого
Моя окрошка получается вкусней, чем у свекрови, так говорит мой муж. Все дело в ее заправке, рассказываю как ее делаю
Вы будете видеть меньше такого
Зачем в "набор для выживания" пилотов и спецназа раньше клали золото
Вы будете видеть меньше такого
Подслушанные мной разговоры о России и русских в Грузии
Вы будете видеть меньше такого
Почему нельзя хранить шины «стопкой». А как можно?
Вы будете видеть меньше такого
Вирусолог: маски на улице бесполезны. Почему власти заставляют их носить
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera