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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
В Москве завели дело на отпущенного на домашнее лечение пациента с COVID-19, который поселился в хостеле
В Москве Следственный комитет возбудил дело на постояльца хостела в Кузьминках на юго-востоке города, который заразил там коронавирусом двух человек.
Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, когда пациента с COVID-19 выписывали для амбулаторного лечения, он указал фальшивый адрес и поселился в хостеле, чтобы, по его словам, не заразить домочадцев. Мужчину начали искать, когда терапевт из поликлиники не нашел его по этому адресу.
В настоящий момент его поместили в обсерватор для продолжения лечения, после выздоровления ему предъявят обвинения в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК). Руководителю хостела же прокуратура Кузьминок объявила предостережение, саму гостиницу закрыли на карантин.
С начала вспышки коронавируса в России завели уже больше десятка дел по этой статье. В середине мая его фигурантом стал житель Костромской области, который находясь на карантине по возвращению из Москвы заразил знакомых, которые пришли к нему в баню. Из-за вспышки коронавируса в гостинице начинали расследование по этой статье в Тюмени.
Теги:хостелы, следственный комитет, москва, коронавирус, va
Минпросвещения передвинуло начало основной волны ЕГЭ на 3 июля
Министерство просвещения решило сдвинуть на несколько дней начало основной волны экзаменов ЕГЭ. Вместо конца июня первые экзамены для школьников начнутся 3 июля, рассказал в эфире «России 24» министр Сергей Кравцов.
В даты, с которых предлагал начинать экзамены президент Владимир Путин, 29 и 30 июня, проведут пробные экзамены без участия школьников для отработки технических и организационных моментов. Назначенные же на это время литературу, информатику и географию проведут 3 июля.
Самый массовый экзамен — по русскому языку — проведут в два дня 6 и 7 июля, а 10 июля состоятся экзамены по профильной математике. Обязательная для получения аттестата в предыдущих годах базовая математика в этот раз была отменена.
Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, 13 июля ожидается ЕГЭ по истории и физике, 16 июля — обществознание и химия, 20 июля — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам, а 22 и 23 июля — его устная часть.
«Начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразится на сроках приемной кампании», — заверил Кравцов. Экзамены могут завершиться 25 июля — «фактически в те же сроки, как планировалось первоначально». Из-за пандемии коронавируса даты начала ежегодной кампании ЕГЭ для старшеклассников, которое планировалось на 25 мая, неоднократно откладывались: в начале — на 8 июня, а затем и вовсе были перенесены на неопределенный срок.
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