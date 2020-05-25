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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Минпросвещения передвинуло начало основной волны ЕГЭ на 3 июля
Министерство просвещения решило сдвинуть на несколько дней начало основной волны экзаменов ЕГЭ. Вместо конца июня первые экзамены для школьников начнутся 3 июля, рассказал в эфире «России 24» министр Сергей Кравцов.
В даты, с которых предлагал начинать экзамены президент Владимир Путин, 29 и 30 июня, проведут пробные экзамены без участия школьников для отработки технических и организационных моментов. Назначенные же на это время литературу, информатику и географию проведут 3 июля.
Самый массовый экзамен — по русскому языку — проведут в два дня 6 и 7 июля, а 10 июля состоятся экзамены по профильной математике. Обязательная для получения аттестата в предыдущих годах базовая математика в этот раз была отменена.
Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, 13 июля ожидается ЕГЭ по истории и физике, 16 июля — обществознание и химия, 20 июля — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам, а 22 и 23 июля — его устная часть.
«Начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразится на сроках приемной кампании», — заверил Кравцов. Экзамены могут завершиться 25 июля — «фактически в те же сроки, как планировалось первоначально». Из-за пандемии коронавируса даты начала ежегодной кампании ЕГЭ для старшеклассников, которое планировалось на 25 мая, неоднократно откладывались: в начале — на 8 июня, а затем и вовсе были перенесены на неопределенный срок.
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