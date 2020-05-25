Союз рестораторов Севастополя: 80% заведений города могут не открыться после карантина

Большинство ресторанов Севастополя могут обанкротиться из-за коронавирусных ограничений, если турсезон не начнется в июне, допустил глава союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров в разговоре с «Новой газетой». Почти половину ресторанов города не признали пострадавшей отраслью и они не могут претендовать на меры поддержки от регионального и федерального правительств.

В отличие от краснодарских рестораторов, которые предупреждают о возможном разорении, публикуя в соцсетях свои обнаженные фотографии с тегом «голыерестораны», в Севастополе представители общепита пока протестуют менее экстравагантно, однако многие уже близки к полному разорению.

Союз рестораторов написал обращение к главе региона Михаилу Развожаеву, в котором отмечает, что 80% ресторанов близки к разорению, и если с 1 июня не откроются летние террасы, а 15 июня они не заработают в полноценном режиме, то им грозит банкротство. По их словам, из-за ограничений многие заведения общепита начали работать в режиме доставки, но это составляет только 10% выручки по сравнению с прошлым годом.

В Севастополе порядка двухсот кафе и ресторанов с полноценным, качественным обслуживанием, и они уже два месяца не имеют дохода, пожаловались представители отрасли. Некоторые предприятия вынуждены отправлять сотрудников в неоплачивыемые отпуска, некоторые платят зарпалату. Кроме того, есть расходы на коммунальные услуги и аренду помещений, объясняет Денис Штукатуров. Недавно около половины из них получили поддержку от государства за апрель. Это невозвратная субсидия из бюджета — она начисляется предприятию в размере МРОТ из расчета количества официально оформленных сотрудников.

Часть рестораторов не могут рассчитывать на эти меры поддержки, так как в качестве основной деятельности по ОКВЭД у них указан не общепит, а что-то иное, хотя налоги они платят как предприятие общепита, утверждает глава союза рестораторов Севастополя. Кроме того, у некоторых предприятий после запроса на получение обещанных мер поддержки начались налоговые проверки.

Какие-то меры поддержки, конечно, оказались кстати, подмечает он. Например, власти временно освободили их от оплаты аренды летних площадок. Частные арендодатели в основном пошли навстречу, кому-то предоставили отсрочку, кому-то сделали скидку. Но даже открытие летних веранд и введение социального дистанцирования в помещениях не позволит общепиту зарабатывать.

«Все равно это будет работа в убыток, поэтому мы просим, чтобы кафе и рестораны полностью открыли с 15 июня, а с 1 июня летние веранды», - поясняет Штукатуров. При этом он уточнил, что с начала карантина никакого диалога с властью у предпринимателей не было. После коллективного обращения бизнес-омбудсмен Севастополя Тимофей Смирнов пообещал обсудить ситуацию с главой региона. Сам бизнес-омбудсмен на звонки «Новой газеты» не ответил.

Ранее губератор обещал рассмотреть очередное смягчение ограничительных мер после 15 июня. В частности, это касалось и заведений общепита, но конкретной даты Развожаев не называл. Глава Республики Крым Сергей Аксенов также пока не озвучил, когда заработает общепит. В соседнем Краснодарском крае глава региона Вениамин Кондратьев собирается рассмотреть вопрос после 6 июня. В республике Адыгея тоже пока только ждут открытия кафе и ресторанов.