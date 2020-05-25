В Москве арестовали администратора «Омбудсмена полиции» по делу о публикации в соцсетях интимных фотографий

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения бывшему сотруднику ФСИН Игорю Худякову, который администраторовал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». Как и основателя паблика Владимира Воронцова, его отправили в СИЗО на два месяца, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Худякова задержали в субботу, 23 мая, после обыска в его доме в Вологде и вскоре этапировали в Москву. Его адвокат жаловался, что его все это время не пускали к подзащитному. Вместе с Воронцовым Худякова обвиняют в том, что в сентябре 2018 года он якобы опубликовал в соцсетях интимные фотографии сотрудницы МВД. Им вменяют распространение порнографии в интернете группой лиц (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК).

Помимо этого, бывшего сотрудника Центра «Э» Воронцова, который в своем паблике писал о нарушениях трудовых прав силовиков, также обвиняют в вымогательстве денег у коллеги-полицейского. По версии следствия, в октябре 2017 года в обмен на 300 тысяч рублей Воронцов якобы обещал не выкладывать его интимные фотографии, которые выманили у него через фейковую страницу девушки во «ВКонтакте». Воронцова арестовали в рамках этого дела 8 мая.

Кроме них, правоохранительные органы также задерживали 23 мая для допроса сотрудницу экспертно-криминалистического центра петербургского управления МВД Диану Ковалевскую, которая была модератором паблика с весны 2018 года. В настоящий момент сообществом она не руководит и от комментариев журналистам отказывается, уточняет «Бумага».