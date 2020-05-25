Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 53 от 25 мая 2020

Читать номер

В Мурманской области журналистов, оставшихся без помощи государства, устроили дворниками

Общество1

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

1
 

Журналистам независимой газеты «Дважды два» в городе Апатиты Мурманской области пришлось выйти на работу дворниками. Такую форму помощи бизнесу, постращавшему от пандемии, предложили власти региона. 

Как рассказала «Новой газете» выпускающий редактор издания Наталья Чернова, как только с введением режима самоизоляции рухнул рекламный рынок, редакция обратилась за единовременной помощью, обещанной государством для выплат зарплаты сотрудникам, но никакого ответа на региональном уровне не получила, как и денег на счет. Результата не дали обращения к губернатору, бизнес-омбудсмену, премьер-министру и в Союз журналистов РФ. 

В регионе оставшихся без доходов из-за коронавируса направляют на общественно-полезные работы за небольшую плату.  Это и предложили журналистам. Правда, мест хватило не всем: дворниками устроили выпускающего, гендиректора, одного репортера и двух дизайнеров. 
При этом они продолжают выпускать газету – в свободное от уборки территории время.

«Дважды два» – старейшее независимое печатное издание в Мурманской области, газета выходит более 29 лет. Доходы в редакции отсутствуют с 25 марта. Остатки средств на счетах направляются на оплату услуг типографии. 

Теги:
мурманская область, газета, дворники, журналисты

На членов новосибирской рок-группы составили протоколы о нарушении самоизоляции из-за концерта на улице 

Общество7

7
 

Полиция Новосибирска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции на рок-музыкантов из группы «Рви Меха - Оркестр!», которые выступали на улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области.

Перед началом несанкционированного концерта кто-то из прохожих позвонил в полицию и сообщил, что музыканты расставляют инструменты. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и забрали музыкантов в отделение полиции, где их продержали несколько часов.

Сами участники группы настаивают, что не собирались нарушать закон и всего лишь хотели порадовать горожан своими произведениями, при этом соблюдая все меры предосторожности. «Когда начинали играть, к нам подходил один сотрудник, мы готовы были уйти, но он не настаивал. Чуть позже приехал уже автомобиль, видимо, кто-то позвонил и пожаловался», — рассказал лидер группы Александр Петенев.

Это не первое подобное мероприятие, которое жители Новосибирска попытались организовать несмотря на пандемию. Так, например, накануне на городской площади Ленина горожане устроили вечеринку, на которую собрались как минимум 50 человек. Собравшиеся включили музыку в своих машинах и начали танцевать. Сейчас в Новосибирской области зафиксировано 2213 случаев заражения коронавирусом, 29 человек с таким диагнозом скончались.

Теги:
sn, рок, новосибирск, концерт
Больше интересного в вашей ленте
Простое удобрение, после которого растения растут как на дрожжах
Вы будете видеть меньше такого
Какая самая длинная река в России? (опросила 10 человек, и лишь один ответил правильно)
Вы будете видеть меньше такого
4 Современных русских сериала, от которых невозможно оторваться
Вы будете видеть меньше такого
Мне нужна была простая беседка на даче. Муж решил сделать из старых бревен, которые лежали возле забора. Показываю, что…
Вы будете видеть меньше такого
Погода: синоптики удивили неожиданным прогнозом
Вы будете видеть меньше такого
Грузовик, который в 1982 году не смог выпустить АвтоВАЗ, ВАЗ 2702
Вы будете видеть меньше такого
3 вещи в квартире, которые выдают недостатки человека, проживающего в ней.Я проверила свою квартиру.
Вы будете видеть меньше такого
Почему на руке у древнего ассирийского царя часы?
Вы будете видеть меньше такого
Как идеально заточить сверла по металлу с помощью ржавой гайки
Вы будете видеть меньше такого
Какие звуки не слышат русские
Вы будете видеть меньше такого
Чем американские супермаркеты отличаются от российских
Вы будете видеть меньше такого
Что можно купить на 1000 рублей в России и на 12 евро 64 цента в Европе? Суммы одинаковые, а товары разные
Вы будете видеть меньше такого
Нашатырный спирт - лучший друг для озимого чеснока весной. Как его использовать и какого результата ожидать?
Вы будете видеть меньше такого
Актер Андрей Новиков – ангел с голубыми глазами и чутким сердцем, который прожил только 32 года
Вы будете видеть меньше такого
Почему советский грузовик ЗИЛ-157 называли «Людоед»?
Вы будете видеть меньше такого
Моя окрошка получается вкусней, чем у свекрови, так говорит мой муж. Все дело в ее заправке, рассказываю как ее делаю
Вы будете видеть меньше такого
Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на июнь
Вы будете видеть меньше такого
Все крутится вокруг Москвы — еще одно подтверждение
Вы будете видеть меньше такого
У меня старые полотенца больше не занимают место в шкафу. Показываю, куда я их пристроила в быту
Вы будете видеть меньше такого
Закуски перед шашлыком: съедают быстрее мяса
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera