На членов новосибирской рок-группы составили протоколы о нарушении самоизоляции из-за концерта на улице 

Полиция Новосибирска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции на рок-музыкантов из группы «Рви Меха - Оркестр!», которые выступали на улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области.

Перед началом несанкционированного концерта кто-то из прохожих позвонил в полицию и сообщил, что музыканты расставляют инструменты. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и забрали музыкантов в отделение полиции, где их продержали несколько часов.

Сами участники группы настаивают, что не собирались нарушать закон и всего лишь хотели порадовать горожан своими произведениями, при этом соблюдая все меры предосторожности. «Когда начинали играть, к нам подходил один сотрудник, мы готовы были уйти, но он не настаивал. Чуть позже приехал уже автомобиль, видимо, кто-то позвонил и пожаловался», — рассказал лидер группы Александр Петенев.

Это не первое подобное мероприятие, которое жители Новосибирска попытались организовать несмотря на пандемию. Так, например, накануне на городской площади Ленина горожане устроили вечеринку, на которую собрались как минимум 50 человек. Собравшиеся включили музыку в своих машинах и начали танцевать.

Сейчас в Новосибирской области зафиксировано 2213 случаев заражения коронавирусом, 29 человек с таким диагнозом скончались.