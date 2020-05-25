В психоневрологическом интернате в Ростовской области число зараженных коронавирусом превысило 400 человек

На 25 мая 408 из 454 случаев коронавирусной инфекции в Сальском районе Ростовской области выявлено у пациентов и сотрудников Сальского психоневрологического интерната. Об этом сообщили в региональном штабе по противодействию распространению COVID-19.

Всего на сегодня там проведено 1098 исследований. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в интернате содержится более 700 пациентов, с ними работают 400 человек.

О выявлении большого количества зараженных в Сальском интернате стало известно 20 мая. К тому времени в коронавирус был подтвержден у 29 пациентов и сотрудников учреждения. По данным «Новой газеты», интернат был закрыт для посещений с 28 марта, часть сотрудников перешли на самоизоляцию. Однако учреждение рассчитано на 750 коек, и некоторое количество обслуживающего персонала продолжало работу.

«Из интерната госпитализированы восемь человек. Все остальные находятся в ПНИ под присмотром бригады областных специалистов. У всех легкая или бессимптомная форма», — уточнил представитель штаба. Учреждение закрыто, заболевшие сотрудники изолированы по месту жительства, и в Роспотребнадзоре пообещали привлекать их к административной ответственности за нарушение режима.

По мнению главы регионального управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева, быстрому распространению инфекции способствовал закрытый тип учреждения, где большое количество человек круглосуточно находятся в тесном контакте друг с другом. Ведомство расследует, как вирус был занесен в интернат.

По данным на 25 мая, в Ростовской области зафиксировано 3727 случаев заражения COVID-19, 1281 человек выздоровел. Умерших с этим диагнозом — 34. В стационарах лечение проходят 424 человека, 25 находятся на искусственной вентиляции легких.

В Ростове-на-Дону развернуто два ковидных госпиталя на 100 мест, еще один госпиталь — на 670 коек — будет введен в случае, если остальные два будут заполнены на 70%. Всего в области подготовлено 2600 коек для ковидных больных. На днях министерство обороны сдало обещанный инфекционный госпиталь на 160 коек, который развернут на территории ФГКУ 1602 «Военный клинический госпиталь».