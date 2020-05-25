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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
В Екатеринбурге и пригороде в результате урагана погибли три человека
Иван Жилинспецкор
Трое жителей Екатеринбурга и его пригорода Арамиля погибли из-за обрушившегося урагана. Об этом «Новой газете» сообщили в управлении здравоохранения Екатеринбурга и ГУ МВД по Свердловской области.
«В Екатеринбурге в результате урагана пострадали два человека, один из них погиб, — рассказала пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина. — Погибший — крановщик. Он упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй пострадавший, которого ударило листом, предположительно, поликарбоната, был доставлен в медучреждение, с ним провели хирургические манипуляции, после чего он был отпущен домой».
Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что погибших в Екатеринбурге двое — еще один человек погиб на улице Самолетной. Третий погибший — в пригороде, Арамиле: на него упала крыша здания банка.
Общее количество пострадавших в настоящий момент уточняется. Ураганный ветер обрушился на Екатеринбург в понедельник днем. Шторм продолжался менее часа.
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Теги:sn, екатеринбург, ураган, урал
Роспотребнадзор анонсировал продление масочного режима еще на два месяца
Масочный режим, введенный для профилактики распространения коронавируса, нужно будет соблюдать как минимум еще два месяца. Об этом, как передает ТАСС, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.
«Главное, что нужно помнить — что в любом случае нужно будет соблюдать требования, и скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», — рассказала Попова.
Она также добавила, что вирус «останется с нами» надолго и россиянам придется привыкнуть к новым санитарным правилам и ограничениям. Обязательный масочный режим ранее ввели многие российские регионы. В том числе, носить медицинские маски и перчатки должны жители Москвы и Подмосковья в транспорте, при посещении магазинов и других общественных мест. За нарушение режима гражданам грозит штраф в четыре тысячи рублей.
Попова также напомнила, что сейчас крайне нежелательно выезжать за рубеж, а тем, кто вернулся из-за границы, необходимо соблюдать карантин. Она объяснила это тем, что несмотря на снижение числа заболевших во многих странах Европы и Азии, в Южной Америке и Африке ситуация остается тревожной.