В Екатеринбурге и пригороде в результате урагана погибли три человека

Трое жителей Екатеринбурга и его пригорода Арамиля погибли из-за обрушившегося урагана. Об этом «Новой газете» сообщили в управлении здравоохранения Екатеринбурга и ГУ МВД по Свердловской области.

«В Екатеринбурге в результате урагана пострадали два человека, один из них погиб, — рассказала пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина. — Погибший — крановщик. Он упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй пострадавший, которого ударило листом, предположительно, поликарбоната, был доставлен в медучреждение, с ним провели хирургические манипуляции, после чего он был отпущен домой».

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что погибших в Екатеринбурге двое — еще один человек погиб на улице Самолетной. Третий погибший — в пригороде, Арамиле: на него упала крыша здания банка.

Общее количество пострадавших в настоящий момент уточняется. Ураганный ветер обрушился на Екатеринбург в понедельник днем. Шторм продолжался менее часа.