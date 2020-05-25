Заразившегося коронавирусом Дмитрия Пескова выписали из больницы

Пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заразившегося коронавирусом, выписали из больницы, рассказала Daily Storm его жена Татьяна Навка.

«Все хорошо (у семьи — ред.), все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина», — сказала она.

Навку, у которой тоже диагностировали коронавирус, выписали из больницы несколько дней назад. Она отмечала, что переносила болезнь легче, чем Песков.

О своей болезни пресс-секретарь президента рассказал 12 мая. COVID-19 переболели также премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минкульта Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и руководитель Минобра Валерий Фальков.