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№ 53 от 25 мая 2020

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Заразившегося коронавирусом Дмитрия Пескова выписали из больницы

Общество59

59
 

Пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заразившегося коронавирусом, выписали из больницы, рассказала Daily Storm его жена Татьяна Навка. 

«Все хорошо (у семьи — ред.), все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина», — сказала она.

Навку, у которой тоже диагностировали коронавирус, выписали из больницы несколько дней назад. Она отмечала, что переносила болезнь легче, чем Песков.  

О своей болезни пресс-секретарь президента рассказал 12 мая. COVID-19 переболели также премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минкульта Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и руководитель Минобра Валерий Фальков. 

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Теги:
em, коронавирус, песков

Собянин разрешил волонтерам посещать московские приюты для животных с 26 мая

Общество58

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В Москве волонтеры с 26 мая смогут посещать 13 приютов для бездомных животных. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Волонтерам разрешат передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и выгуливать животных. Для посещения приюта им будет необходимо оформить пропуск. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно, все они должны будут использовать маски и перчатки.

«Потребность в помощи очевидна – более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу», - заявил Собянин. 

Мэр Москвы анонсировал продолжение поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Что именно еще планируют ослабить в ближайшее время, он не уточнил.

Москва находится на первом месте среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом, умерших и вылечившихся от инфекции. В Москве уже возобновили работу промышленные предприятия, стройки, МФЦ и каршеринг (взять машину в аренду можно как минимум на пять дней). При этом Собянин ранее заявлял о необходимости сохранения режима самоизоляции и пропускной системы.

Теги:
em, приюты, коронавирус, москва
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